Pataleta de Podemos: "ultimátum" a Sumar para evitar convertirse en invisibles

Es un hecho consumado que no corren los mejores tiempos en Podemos. Después del descalabro en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los morados se vieron obligados a integrarse en Sumar para sobrevivir. Y nunca mejor dicho lo de se vieron obligados, ya que Yolanda Díaz puso como condición indispensable a los de Ione Belarra que Irene Montero quedara fuera del proyecto. La formación morada puso el grito en el cielo para intentar evitarlo pero acabó tragando empujado por las circunstancias.

Estos malos resultados en las urnas se traspasaron a las arcas. Con la pérdida de representación tanto a nivel autonómico como nacional, las cuentas no salían. Por ello realizaron un ERE que obligó a cerrar muchas sedes moradas por toda España, echando casi a la mitad de sus trabajadores. En el último rifirrafe tuitero entre el periodista Antonio Maestre y Pablo Echenique, el de 'La Sexta' le recordó al ex portavoz ‘podemita’ que, en el partido presuntamente más feminista, el 62% de esos despidos eran mujeres.

El desarrollo de los acontecimientos ha arrastrado a los de Podemos a un segundo plano que cada vez se hace más latente. Es por ello que este lunes han lanzado una especie de ultimátum, un poco a la desesperada, para reclamar más peso y atención en el organigrama de Sumar. Han sido sus portavoces Javier Sánchez Serna e Isa Serra los que han reclamado su espacio en un hipotético futuro pacto de coalición entre Sumar y PSOE.

Exigen a Yolanda Díaz que uno de los suyos ocupe la portavocía adjunta en el Congreso y además contar con un ministerio en ese supuesto Ejecutivo. Desde Podemos tratan de vender que si siguen siendo invisibilizados se producirá una desilusión generalizada en el movimiento progresista de este país. De momento, a quién va dirigido todos estos mensajes, Yolanda Díaz, negocia el futuro de España con el fugado Puigdemont en Bruselas en un viaje que ha tratado de esconder hasta el último momento.

Ambos portavoces han trasladado que en las reuniones que mantienen con Sumar para definir el rol de cada formación dentro del grupo en el Congreso, Podemos va a pedir públicamente "respeto" y "reconocimiento". Estas peticiones no salen de la nada ya que responden a una información de ‘El Periódico de España’ en la que precisamente se publica que Sumar no tiene pensado poner a miembros de la formación morada en esos puestos. De hecho, Podemos no entraría en esa terna (no definitiva, ya que siguen las negociaciones) mientras que otras fuerzas como 'comunes' y Compromís sí gozarían de esos cargos.

"Desde Podemos vamos a trabajar para que se forme un Gobierno progresista de coalición que enfrente los retos de este país, y que tenga ministras de Podemos".



🎥 @J_Sanchez_Serna pic.twitter.com/Acqwm6Jbbg — Podemos (@PODEMOS) September 4, 2023

Es por eso que salen al paso para pedir que, en caso de ser cierta, rectifiquen esa decisión para que Podemos, han dicho, siga teniendo voz propia. Una voz que cada día que pasa parece apagarse y diluirse más y más. Es por eso que apelan a su pasado para intentar salvar la papeleta. "Podemos ha sido el motor de esos derechos sociales y feministas y por eso vamos a seguir empujando, vamos a seguir peleando para estar en el gobierno y seguir llevando adelante las transformaciones que necesita nuestro país”, han afirmado, optimistas.