"Día horribilis" para Feijóo: tensión con Vox mientras Sánchez se abraza a Junts

La bancada popular del renovado Congreso de los Diputados, a merced de lo que las urnas dictaron en el 23J, constituía en la mañana de este jueves un perfecto campo de estudio para aquellos expertos que deseen ratificar que la comunicación no verbal expresa más que la verbal. Momentos clave, como cuando se votó para elegir a la tercera autoridad del Estado, se fundían en gestos, muecas y miradas cabizbajas. Y todo parapetado por un sepulcral silencio. Las cosas no iban bien, estaba claro. El mago de la resistencia, apelativo lógicamente adquirido por Pedro Sánchez, lo había vuelto a conseguir.

"Todo muy bien, estamos muy contentos", accedía a responder Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia en funciones, en el pasillo coloquialmente conocido como la M30 del Congreso y que da acceso al hemiciclo. No era para menos. Aunque en la letra pequeña de tal alegría figuraba "todo un precedente", en palabras de un muy cercano a Feijóo, que responde a un acuerdo del PSOE con Junts.

O dicho de otro modo, "un acuerdo con el que Pedro Sánchez traspasa otra línea roja plegándose a las exigencias de un prófugo de la justicia", acentuó otro popular consultado por este periódico en la Cámara Baja. Ahora solo queda comprobar si el que la socialista Francina Armengol se haya hecho con la presidencia de la Mesa del Congreso, convirtiéndose en la tercera persona con más autoridad en España -gracias al sí de los de Puigdemont-, es extensible a un pacto de investidura. En tal caso, Pedro Sánchez podrá continuar siendo Presidente del Gobierno hasta 2027. En cualquier caso,"no hemos escuchado todavía a Junts", insiste a ESdiario una persona de la máxima confianza de Feijóo.

Tensión con Vox

Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, no consiguió convertirse en la Presidenta del Congreso. Y tras este titular se esconde una fatal aritmética: consiguió 139 apoyos frente a los 178, mayoría absoluta, de la candidata del PSOE. Si bien UPN y Coalición Canaria -en total dos diputados- se sumaron a los 137 populares que expresamente apoyaron a la candidata del PP, Vox rompió los esquemas votando a su propio candidato.

"A primera hora de esta mañana le dijimos a Vox, tras conocer que Junts apoyaría al PSOE, que no le íbamos a dar un puesto en la Mesa [del Congreso]", explica una solvente fuente popular a este periódico. Algo que no tardaron en ratificar los de Abascal: "Vox está votando a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro, después de que esta mañana el Partido Popular haya confirmado que no ayudará a Vox a conseguir un puesto en la Mesa", rezaba el comunicado de Vox.

La estrategia de Feijóo

La explicación que desde el PP exponen ante su negativa de regalar a Vox un puesto en la Mesa del Congreso es sencilla de entender. "Si le hubiéramos dado un puesto a Vox no hubiéramos conseguido nada", incide el mismo próximo a Feijóo consultado, "hemos conseguido el máximo beneficio, si le diéramos un puesto a Vox tendríamos un puesto menos en la Mesa", remarca. Es más, "si hoy hubiéramos regalado un puesto a Vox, el PNV tendría un motivo para justificar su rechazo a apoyar a Feijóo en una investidura y hoy no le hemos querido dar ese argumento" y es que "hoy se demostró que no somos la ultraderecha", aclara este popular en alusión a las constantes críticas que reciben desde el bloque de la izquierda.

"Hoy era la presidencia y la Mesa del Congreso. La presidencia fue imposible pero conseguimos extraer el máximo beneficio en la Mesa", sentencia a ESdiario la misma fuente.

Feijóo no convocó una reunión extraordinaria

Tal y como como trasladan fuentes de la dirección del PP a ESdiario, "es del todo falso" que el líder del PP, Feijóo, haya convocado una reunión extraordinaria en Génova tras la sesión constitutiva en el Congreso.

"No ha habido reunión formal alguna" y "no sé de dónde se ha sacado eso", incide a ESdiario una persona de la dirección del PP. Estas mismas fuentes, también descartan que se vaya a celebrar un Congreso del PP.

Abascal advierte y el PP responde

“Nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo al señor Feijóo para evitar un Gobierno de destrucción nacional que recupera la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones. Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera del Congreso sea recuperar la normalidad democrática”, advirtió enigmáticamente Santiago Abascal sin aclarar si Vox sigue manteniendo -o no- el gratuito apoyo a Feijóo en una hipotética investidura. “Vamos a volver a hablar con el PP", se limitó a confirmar.

Desde el PP, por su parte, lo tienen claro: "Si Vox quiere romper el apoyo a Feijóo en una investidura por un puesto en la Mesa del Congreso que lo diga claramente", subraya a ESdiario un muy próximo a Feijóo. Y añade: "Por el momento no consta que el sí de Vox a Feijóo haya cambiado", es decir, "no ha cambiado nada para la investidura de Feijóo", acentúa.

Repetición electoral en Murcia

Y esta crecida de tensión entre PP y Vox no solo podría acabar afectando a una cada vez más difícil investidura de Feijóo. Todavía queda un objetivo autonómico del PP por lograr y se llama Murcia.

Preguntada esta mañana de jueves por ello, la misma fuente popular, con gran firmeza, respondió que "el PP no meterá a Vox en el Gobierno de Murcia, es una posición inamovible". Y que, consecuentemente, "en Murcia habrá elecciones" si Vox no da su brazo a torcer antes de la fecha límite del 7 de septiembre.

En conclusión, como diría Rajoy, cuanto peor mejor para Pedro Sánchez.