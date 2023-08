Abascal cierra la etapa de Espinosa y designa nueva portavoz a Pepa Millán

Exsenadora por Andalucía, natural de Cabra, 28 años y licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla: así es la nueva cara visible de Vox para hacer frente a la izquierda en los debates

Se cierra un difícil capítulo en Vox. Este jueves Santiago Abascal, líder de Vox, ha confirmado oficialmente que Pepa Millán, exsenadora andaluza, asumirá el papel de nueva portavoz de Vox en el Congreso.

🗣️ @Pepa_Millan tras su nombramiento como nueva portavoz del grupo parlamentario:



"VOX es un partido que ha venido a dar una solución y a ser la alternativa que merecen los españoles".



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/8ib9qTNt5C — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) August 16, 2023

Así, la exsenadora más joven durante la anterior legislatura asumirá el rol dejado por Iván Espinosa de los Monteros, quien anunció el 8 de agosto su retiro de la política debido a "motivos familiares". María José Rodríguez de Millán Parro, de 28 años de edad, nacida en Cabra, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Actualmente, está cursando un doble máster en Acceso a la Abogacía y en Derecho de los Contratos y Responsabilidad Civil. Y, además, ha dedicado tiempo a prepararse para opositar al cuerpo de Registradores de la Propiedad.

En diciembre del año pasado, Millán se volvió viral al criticar duramente las políticas energéticas del Gobierno de Sánchez, llegando a calificarlas como "un suicidio nacional". Las imágenes capturando las reacciones de los líderes socialistas hacia sus comentarios rápidamente se volvieron tendencia en las redes sociales.

Abascal rompe el silencio

Santiago Abascal ha roto su silencia y ha respondido públicamente a las recientes salidas de miembros de Vox en los últimos meses.

‼ #ÚLTIMAHORA



📹 Rueda de prensa completa de @Santi_ABASCAL en el Congreso:



"VOX cumplirá una vez más con su responsabilidad".



"Actuaremos para evitar un gobierno de destrucción nacional y para recuperar la normalidad democrática". pic.twitter.com/CLC1PWyck4 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 16, 2023

Algunas de estas renuncias ocurrieron previo al desalentador resultado electoral del pasado 23 de junio, que resultó en la pérdida de 650.000 votos y 19 escaños para el partido. "En Vox no hay debate ideológico, siento pincharles el globo, no hay familias ni facciones", declaró Abascal en relación a las críticas expresadas por antiguos diputados como Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, quienes no fueron incluidos en las listas para el Congreso. Abascal advirtió, además, que aquellos que busquen fomentar la desunión o discordia, o quienes pongan el énfasis en el personalismo en lugar de en los principios del partido, no encajarán en Vox.

"Siempre habrá personas insatisfechas cuando no obtienen un escaño, pero este es un fenómeno que ocurre en todos los partidos", afirmó durante una rueda de prensa en el Congreso, tras presentar sus credenciales como diputado. Y es que el exdiputado de Vox Sánchez del Real pidió públicamente un retorno a los fundamentos iniciales del partido, mientras que Manso comentó que "todos los partidos tienden hacia el estalinismo, incluido el nuestro". Las palabras de ambos, a juzgar por la reacción del líder de Vox, no fueron bien recibidas dentro del partido.

Abascal afirmó enfáticamente que no existen divisiones internas y señaló, una vez más, a los medios de comunicación como responsables de la percepción que se ha generado en torno al partido. "He leído toda clase de afirmaciones, se ha hablado de facciones liberales, nacionalcatólicas, falangistas e incluso preconciliares", expresó, para luego lamentarse de que "no sabe con qué noticias se encontrará cada mañana". Concluyó expresando su deseo de ver en esas informaciones algún caso de discrepancia en cuestiones programáticas por parte de los líderes de Vox.