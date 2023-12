No sólo batasunos: el PSOE pacta con un maltratador condenado en Pamplona

El número 3 de Bildu y concejal, Joxe Abaurrea, fue condenado por pegar a policías y a una concejala del PP durante el Chupinazo y ahora será gobierno gracias a los socialistas

El PSOE no sólo dará la alcaldía y el gobierno de Pamplona a Bildu tras la moción de censura anunciada en la capital de Navarra, sino que además colocará dirigiendo el consistorio a una persona condenada por maltrato y atentado a la autoridad. Pero este hecho, como que Bildu sea heredero de Batasuna o que el propio Pedro Sánchez negara hace un mes que fueran a darle la alcaldía pamplonica, ha sido impedimento para el pacto con los de Otegi que se enmarca en los acuerdos de investidura.

En concreto, el número 3 de Bildu en Pamplona y concejal de este Ayuntamiento, Joxe Abaurrea, fue condenado a 6 meses prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad por los incidentes ocurridos con la ikurriña durante el chupinazo de los Sanfermines de 2019.

Joxe Abaurrea fue condenado a seis meses de prisión por cuatro delitos de lesiones contra dos agentes de la Policía Municipal y contra la concejala del PP-Navarra Suma, Carmen Alba, durante el chupinazo de San Fermín de 2019. El concejal de Bildu trató de exhibir una ikurriña en un balcón del Ayuntamiento, lo que motivó un forcejeo y la agresión a la concejala del PP con patadas y mordiscos.

Tras la condena, Joxe Abaurrea tuvo que dimitir, pero el que será de nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, lo rescató y lo volvió a incluir en la lista de Bildu en 2023 como número tres. Joxe Abaurrea el sector más duro de Bildu y es un histórico batasuno.

Todo esto no ha sido problema para la moción de censura con el PSOE, el mismo partido que no deja de acusar a Vox de tener un maltratador por la condena de hace 20 años de su diputado, Carlos Flores, por insultar a su ex mujer. Un argumento que hasta usa Pedro Sánchez. Pero cuando los socialistas pactan, entonces todo está permitido.