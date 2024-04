La vacilada de Koldo García a Bildu que deja a Otegi escaldado en su gran día

“Igual ustedes son los primeros” contesta el ex asesor de José Luis Ábalos al senador de Bildu cuando le cuestiona “quién no tiene la conciencia tranquila”, un ‘dardo’ que ya es viral

La comparecencia en el Senado del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, no ha dejado muchas sorpresas ni titulares. Prácticamente ninguno porque se ha acogido a su derecho a no declarar salvo en contadas frases que ha soltado como que volverá a ser militante del PSOE o en su speech final contra el senador del PP para victimizarse y presentarse como inocente perseguido por los medios.

Sin embargo, una frase de Koldo García en la comisión de investigación en el Senado se ha hecho rápidamente viral al ser una vacilada en toda regla al partido que está de celebración tras el resultado de las elecciones vascas, Bildu. El ex asesor socialista sólo ha dedicado unas palabras, menos de diez, al senador de la formación de Arnaldo Otegi, suficientes como para que retumben desde el senado hasta San Sebastián.

Koldo García ha respondido a la pregunta del senador de EH Bildu, Josu Estarron, que cuestionaba que “ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila ¿Podría decirnos quién no la tiene tan tranquila?”” con una indirecta a la formación de Otegi: "Igual ustedes los primeros". La referencia al pasado de vinculación con ETA ha resonado en la Cámara Alta en una contestación que el senador de Bildu no esperaba.

Koldo García se ha hecho en seguida tendencia en redes sociales por este zasca a Bildu justo en el día después de su gran resultado, con comentarios “aún me caerá bien Koldo” o “incluso un presunto corrupto ex matón de discoteca siempre será mejor ser humano que un simple simpatizante del brazo político de ETA”. Algunos han recordado que Koldo García fue escolta en el País Vasco y condenado e indultado posteriormente por pegar a un radical independentista, por lo que no es extraño esa indirecta a Bildu.