El PSOE se harta de Junts y el PP celebra la caída de la amnistía de Sánchez

La Ley de Amnistía ha naufragado este martes en el Congreso. La inestabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez se ha ratificado con un Junts que ha incrementado su presión sobre el PSOE.

El relato de estabilidad que profesa el Gobierno de Sánchez, este martes, se ha desmoronado del todo. Si el que la continuidad del Ejecutivo depende de un -todavía- fugado de la justicia española que reside en Waterloo, Carles Puigdemont, era ya evidente, este martes no lo han podido tan siquiera mínimamente disimular los de Pedro Sánchez. Ni en público ni tampoco en privado. La sensación de derrota no hacía falta que los socialistas la verbalizaran: sus gestos y la rapidez con la que abandonaron el hemiciclo de la Cámara Baja tras el vívido naufragio de la Ley de Amnistía, con caras largas, así lo constata.

También, además, lo han verbalizado a ESdiario. El hartazgo del PSOE con Junts es incuestionable: "No se ha intentado nada a última hora", asegura una fuente muy próxima a Pedro Sánchez a este periódico. Y no han procurado los de Ferraz cerrar un acuerdo in extremis este martes con Junts porque "ya está" y "estamos en la próxima pantalla". "Hoy no fue", lamenta -con evidente impotencia- la solvente fuente socialista consultada.

Síes: 171

Noes: 179

Abstenciones: Ninguna



La Ley de Amnistía se devuelve a la Comisión de Justicia https://t.co/x2zRBk8uq4 pic.twitter.com/i8dKHV9z7P — Europa Press (@europapress) January 30, 2024

El Pleno del Congreso ha votado primero el dictamen de la Ley de Amnistía, para lo que no se necesitaba mayoría absoluta, y ha sido aprobado con 177 votos a favor, también los de Junts. El problema devino en la segunda votación, la del conjunto de la norma, que exigía un mínimo de 176 votos y ahí ha sido donde Junts ha optado por el "no". No hay muchos precedentes, ciertamente, en los que haya ocurrido esto. Ahora, la Ley de Amnistía se remitirá a la Comisión de Justicia para reabrir la negociación y presentar otro texto en el hemiciclo en el plazo máximo de un mes.

El PSOE no descarta volver a modificar la amnistía con exigencias de Junts

"Hay discrepancias pero hay tiempo", tratan de buscar los de Pedro Sánchez consultados alguna arista positiva. Concretamente, un mes más de tiempo. El fantasma de la inconstitucionalidad, sin embargo, ya se ha apoderado de una medida de gracia que "sin complejos" porque es "robusta" llevan defendiendo en las últimas semanas desde el PSOE: "La pregunta es si queremos una Ley que la tumbe el Tribunal Constitucional o no", cuestiona a ESdiario una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez.

#EnDirecto | Feijóo dice que la Ley de la Amnistía es "infame": "Cada día es una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda esta ley es la matrioska rusa. Se añadirán las capas que hagan falta, pero la matrioska rusa ya ha entrado al Congreso" https://t.co/5fwQYn881b pic.twitter.com/mSn8ej6lvd — Europa Press (@europapress) January 30, 2024

"El que se mueve es quien tiene que explicarlo", responde la misma fuente socialista, en clara alusión a Junts, al ser preguntada por los factores que han motivado la caída del texto legal. En todo caso, aunque en estos momentos la posición del PSOE con respecto a la amnistía es "inamovible" no descartan, eso sí, introducir en este mes cambios en la Ley ante las nuevas exigencias de Junts.

Los de Feijóo celebran que la "agonía" de la amnistía se dilate

Las caras de satisfacción en las filas populares contrasta con los rostros gachos de los socialistas. "La amnistía que incomoda a Pedro Sánchez se retrasa un mes más", apunta a ESdiario una fuente muy cercana a Feijóo. Así, a la dilatación en la tramitación que se preveía en un Senado en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, se une este adicional plazo de un mes en el Congreso que no hará más que incrementar la "agonía", describen desde el PP, de un PSOE que quiere, cuanto antes, pasar la página de la Ley de Amnistía.

No solo se continuará hablando de la amnistía y, por consiguiente, de la inestabilidad de un Gobierno sometido -chantajeado- a los intereses de Puigdemont sino que, sin duda alguna, la polémica Ley impulsada por el PSOE se acercará "al resto de elecciones, las europeas y vascas", ensalzan los de Feijóo. Es, en suma, "un escenario muy negativo para el PSOE", subrayan las mismas fuentes populares a ESdiario.

#EnDirecto | Feijóo critica que haya diputados socialistas "que se mostraban en contra de la amnistía y ahora con el mismo interés defiendan lo contrario": "En el PSOE ya no hay 2 almas. Es más, dudo que haya una. ¿Cuándo tiempo van a aguantar esta humillación diaria?" pic.twitter.com/ZQ6vfB87fh — Europa Press (@europapress) January 30, 2024

"Me da pena Junqueras, para un día que viene [al Congreso] no sale la amnistía", tira de ironía un muy destacado miembro del PP. "Se evidencia la debilidad del Gobierno en plena precampaña gallega", destacan otros populares consultados. En fin, que "el Gobierno ha perdido su relato", sentencian los de Feijóo a este periódico.

Por su parte, desde el PSOE muestran optimismo en este sentido. "No creo que la amnistía influya en las elecciones", asevera a ESdiario un muy próximo a Sánchez, porque "ya está descontado", asume.