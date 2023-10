Errejón ataca a un colegio por izar la bandera de España… y sale escaldado

El líder de Más País acusa de “adoctrinamiento” a un centro escolar por homenajear la bandera nacional y lo compara con TV3. “Que alguien le explique la diferencia entre privado y público”

El líder de Más País y destacado miembro de Sumar, Íñigo Errejón, debería repasar en sus apuntes de la universidad la diferencia entre un gasto privado y público a tenor de su última publicación en redes sociales que ha desatado todo tipo de críticas.

En concreto, Íñigo Errejón usaba un vídeo de un acto de un colegio privado donde se hace un homenaje a la bandera de España -imágenes por cierto que difunde sin tapar la cara de los niños pese a que lo está señalando como si hicieran algo negativo- para hablar de “adoctrinamiento” y lo comparaba con aquellos que denuncian el adoctrinamiento de la televisión pública catalana TV3.

Más allá de que a Íñigo Errejón le parezca mal hacer un homenaje a la bandera de España, numerosas personas le han indicado que aprenda la diferencia entre público y privado antes de acusar de “adoctrinamiento”. “Es un colegio privado, los padres son quienes deben considerar si es adoctrinamiento o no, que para eso pagan esos colegios. TV3 es una televisión pública pagada por todos los catalanes, totalmente decantada hacia el independentismo ¿ves la diferencia o no llegas?”, subrayan a Errejón.

Otras personas menos sutiles contestaban a Íñigo Errejón que “creo que va a ser difícil, empecemos por el principio. ¿Sabes diferenciar entre público y privado?” o “el tema es que el colegio se lo pagan ellos y TV3 lo pagamos todos”. “A mí no me gusta, pero no es lo mismo que el adoctrinamiento se haga desde una institución privada que desde una televisión pública, no manipules”, indican al diputado de Sumar hasta desde su lado ideológico.