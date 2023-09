Guardiola y Sergi López se mojan por el uso del catalán en la UE

El entrenador y el actor se suman a la campaña ‘Say Yes’ de la Plataforma per la Llengua para que el catalán sea oficial en las instituciones europeas, como demandan los independentistas

Dos personalidades del deporte y de la cinematografía bajan a la arena política en apoyo a la demandas de los independentistas que promueven el uso de sus lenguas cooficiales en los parlamentos de España y de Europa. Así, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el actor Sergi López, han sumado sus voces esta semana a la campaña ‘Say Yes’ impulsada por la Plataforma per la Llengua y han pedido a Suecia y a Francia, respectivamente, que acepten el catalán como lengua oficial de la Unión Europea.

«El catalán es una lengua que hablan diez millones de europeos y su aceptación como lengua oficial refuerza y protege el patrimonio cultural e histórico de Europa, que nos pertenece a todos», ha dicho López, ganador de dos premios César de la Academia de las Artes y Técnicas del Cine francés. Y lo ha hecho en un vídeo en el que se dirige al presidente de la república, Emmanuel Macron, en el idioma del país.

🔵 L'acteur Sergi López demande au président @EmmanuelMacron que la France 🇫🇷 soutienne le catalan comme langue officielle de l’UE.



🔵 L’actor Sergi López demana al president de la República Francesa #EmmanuelMacron que França voti que sí a l’oficialitat del català.#SayYes pic.twitter.com/ehg0SYDjYM — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 16, 2023

— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 16, 2023

🔴 Tränaren för @ManCity, Pep Guardiola, uppmanar @SwedishPM att Sverige 🇸🇪 accepterar katalanska som ett officiellt språk inom EU.



🔴 L'entrenador del @ManCityCatala, Pep Guardiola, demana al primer ministre suec que accepti l’oficialitat del català a la UE.#SayYes pic.twitter.com/oSQX8SN0Gw — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 16, 2023

Por su parte, Guardiola, el entrenador del Manchester City, se ha dirigido en inglés al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para que el país vote sí a la oficialidad del catalán el próximo día 19 en el Parlamento Europeo, cuando se debatirá el uso de otras lenguas cooficiales, como el euskera y el vasco. Así lo ha pedido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Y es que, se trata de una de las condiciones impuestas por los independentistas para apoyar su hipotética investidura.

Para que eso suceda se necesita la unanimidad de la UE. Como es sabido, el Gobierno sueco ya se ha mostrado reacio a aceptar otras lenguas como oficiales de la Unión Europea. Finlandia también ha mostrado sus reticencias por el coste económico, administrativo y burocrático que supondría, aunque el Gobierno español se ha ofrecido a asumir el coste adicional de estas traducciones.

Defensa de lenguas milenarias

En su vídeo, que Plataforma per la Llengua ha publicado subtitulado en sueco, inglés y catalán, Guardiola, ex jugador y ex entrenador del Barça, explica que el catalán es «una lengua milenaria», hablada por unos diez millones de europeos, una cifra parecida a la de los hablantes de sueco y asegura que forma parte del «patrimonio cultural» de todos los europeos.

Plataforma por la Llengua presentó la campaña ‘Say Yes’ el viernes pasado, con el objetivo de hacer pedagogía en Europa para que el catalán sea aceptado como lengua oficial en las instituciones europeas.