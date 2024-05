Baño de masas de Ayuso en Cataluña que pone a temblar a Sánchez y a Illa

La presidenta de Madrid saca los colores al ex ministro de Sanidad y candidato del PSC: “llegó tarde a la pandemia, prohibió todo y mientras tanto una trama corrupta multiplicándose”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, has entrado en la campaña de las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo, y lo ha hecho además con un baño de masas en un mitin que ha celebrado y en una visita al barrio barcelonés de Sarrià. Ayuso ha aprovechado además para lanzar varios recados a los independentistas, al candidato del PSC Salvador Illa y a Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso ha señalado que Sánchez y a Salvador Illa "mienten siempre. Ya lo habéis visto en la telenovela de la Moncloa de esta semana ¡Por amor! ¡Yo por amor me voy si hace falta! No, Sánchez, por amor no: simplemente le estaba pidiendo explicaciones un juez".

La presidenta madrileña también ha dirigido sus críticas a Salvador Illa por su etapa como ministro de Sanidad: “siempre miente y es el peor gestor de la pandemia de toda Europa, que hundió a España en la pandemia y no hizo absolutamente nada. Como un cobarde miró para otro lado en enero, febrero, en marzo… Hasta que la Comunidad de Madrid dio un paso adelante y él sólo decía prohibido comprar, prohibido hacer, prohibido moverse, y mientras tanto una trama corrupta multiplicándose por todos los ministerios”.

“Mintió con la amnistía, decía que era intolerable y es el primero que está con la amnistía, y hará todo lo que le digan sus padrinos: Sánchez y Zapatero”, ha continuado Ayuso sobre Salvador Illa, mientras a Pedro Sánchez le ha acusado de “usar a los catalanes para mantenerse en Moncloa. Cataluña le importa cero. Lo único que le importa es la supervivencia en Moncloa”.

Ayuso también ha tenido para el independentismo, al que ha calificado como “un negocio” y “una corruptela que no tiene fin porque, como todo negocio, va a tender a perpetuarse y a crecer. No tiene fin hasta que se le corte el grifo”.