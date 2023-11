El Gobierno muestra su estrategia: hacer oposición al PP para callar la amnistía

La nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insiste en que la amnistía es del todo "constitucional" y ataca a Feijóo por "no asumir" que "Sánchez es el Presidente" y no él.

"A ver qué tal es esta nueva profe", bromeaba una periodista en la sala de prensa de La Moncloa. Pocos minutos después apareció la nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la que era su primera rueda de prensa tras el la reunión del nuevo Consejo de Ministros conformado por Pedro Sánchez. Con una amplia sonrisa y agradeciendo tanto la "paciencia" -por ser su primer día- como la asistencia de todos los periodistas ahí presentes, la también ministra de Educación, comenzaba desvelando la ilusión con la que el mastodóntico Gobierno de 22 ministerios (como el anterior) se enfrenta a esta nueva legislatura.

"Tenemos un ambiente magnífico", aseguró tanto en público como en privado Pilar Alegría. Y es que, según ella, el nuevo Consejo de Ministros está compuesto por "hombres y mujeres liderados por un presidente con ganas de trabajar". Lo que, desde luego, no ha pasado por desapercibido es la ausencia de Podemos. Ni rastro. Pero tampoco es que hayan echado en falta a las hasta hace poco ministras Irene Montero e Ione Belarra: "Les deseo lo mejor", fue lo más que dijo la portavoz del Gobierno al ser insistentemente preguntada por ellas.

Con Podemos o sin Podemos, "ahora toca trabajar", señaló a ESdiario un alto cargo de Pedro Sánchez. Y, ciertamente, la fiesta ya acabó. Intramuros en el complejo de La Moncloa saben que la resaca de concesiones y apoyos va a ser dura. "Vamos a tener que negociar mucho", asevera con evidente intranquilidad una solvente fuente socialista. "Lo que se acuerda se cumple", garantizó, en este sentido, Pilar Alegría en referencia a lo que el PSOE pactó con Junts y ERC.

El fantasma de la amnistía

"Vamos a estudiar con detenimiento, de forma objetiva e independiente si la Ley de Amnistía cumple con la legislación europea", pronunció este miércoles el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ante la Eurocámara. Toda una advertencia. "La amnistía de Sánchez es la condena de Europa", afirmó, por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo Dolors Montserrat.

No solo en la clase política la amnistía está causando gran desasosiego y evidente malestar, también entre una buena parte de la población española. El pasado 12 de noviembre, sin ir más lejos, más de 2 millones de personas salieron masivamente a la calle -en todo España- para mostrar su total rechazo con la ya registrada proposición de ley de amnistía. No se recordaba una simultánea movilización en toda España desde las concentraciones por el asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA en 1997.

Además, en las filas socialistas el malestar también es palmario. Más de la mitad de votantes del PSOE, el 51,4% concretamente, ve injustas las concesiones del PSOE a Junts, tal y como se extrae de una reciente encuesta de DYM para 20Minutos. Eso sin olvidar las tantas críticas por la concesión de la amnistía que militantes de Pedro Sánchez desafectos mostraron en las redes sociales cuando se les preguntó por los pactos del PSOE para sacar adelante la investidura de su secretario general.

Hacer oposición a la oposición

Sea como fuere, el Gobierno ya ha encontrado la estrategia a seguir para acallar el impacto de la amnistía. "El PP se tiene que ir acostumbrando a que se aprueben cosas que no le gustan", destaca a ESdiario una persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno. "La amnistía es plenamente constitucional", contestó este miércoles Pilar Alegría al PP.

Y, precisamente, en responder, más bien atacar, al PP se basó el grosso de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Cuando no hay argumentos, uno cae rápidamente en el insulto", subrayó la portavoz del Gobierno sobre Feijóo; en cuanto a la carta de presentación del PP, "¿está basada en el insulto y la confrontación? Los españoles no lo merecen, merecen un Gobierno que trabaje pero también una oposición constructiva", añadió Pilar Alegría; "creo que mayoría españoles no se sienten reconocidos en este tipo de expresiones, ni los votantes del PP", remarcó minutos después; "lo que le molesta al PP es que el presidente del Gobierno se llame Pedro Sánchez", concluyó la portavoz. Todo esto, y más, en los pocos más de treinta minutos que duró la rueda de prensa.

Una crítica tras otra a Feijóo. Hacer oposición a la oposición. Esa es la estrategia que seguirá el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y con la ayuda de todo el aparato político del PSOE. "Un partido de gobierno lo que tiene que hacer es distraer al de la oposición para que deje vía libre al Ejecutivo", destaca a ESdiario un muy cercano colaborador del presidente del Gobierno consultado. Y en ese objetivo invertirá el PSOE buena parte de su tiempo. En entretener al PP con cosas de partido, de política del día a día, para que "dejen tranquilo", en palabras de otra fuente socialista, al Gobierno.