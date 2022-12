TVE provoca una tormenta por "esconder" la corrupción del PSOE valenciano

La plataforma “RTVE Libre” ha denunciado que en ningún espacio informativo del 24 horas o en el Telediario se ha dado la noticia de la presunta corrupción del PSOE valenciano

Nueva supuesta manipulación informativa en RTVE: la Plataforma de trabajadores “RTVE Libre” ha denunciado en su perfil oficial de redes sociales que los servicios informativos de la cadena pública han “ocultado” las últimas informaciones que apuntan a una presunta corrupción en el seno del PSOE valenciano.

Una información que adelantó el diario “El mundo” y que ha supuesto un auténtico torbellino mediático por las consecuencias políticas que eso trae, ya que este diario apunta a que los últimos mensajes revelados hacen pensar que, presuntamente, el presidente Ximo Puig (PSOE) estaría al tanto de estas posibles corruptelas.

@rtve sigue ocultando la presunta CORRUPCIÓN DEL PSOE. Ni @telediario_tve ni #24HorasTVE han dado esta noticia vulnerando el derecho a la información del ciudadano y la obligación de servicio público @pepvilar 👇 https://t.co/wTm6mrLDI1 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 21, 2022

Sin embargo, RTVE no ha mencionado el tema, lo que ha indignado a grupos de trabajadores como los de dicha plataforma: “RTVE sigue ocultando la presunta corrupción del PSOE. Ni el Telediario ni el 24 horas (canal exclusivo de información nacional e internacional) han dado esta noticia vulnerando el derecho a la información del ciudadano y la obligación de servicio público”, ha denunciado la plataforma.

No son las únicas denuncias de ocultación o de, por lo menos, falta de difusión de noticias: la propia “RTVE Libre” ha denunciado este miércoles que la televisión pública no ha mencionado en ningún momento los comunicados de la FAPE y la APM, las dos principales asociaciones de periodistas en España, denunciando que Sánchez no da prácticamente ruedas de prensa para que los periodistas pregunten.

“Son como los Aló Presidente, sin preguntas”, denuncian desde la Plataforma en referencia al programa televisivo de Hugo Chávez en Venezuela, protagonizado por él mismo, en el que se trataban temas que él mismo escogía en la televisión pública. Una denuncia que se suma a otras de falta de información plural, presuntamente, en la cobertura mediática de la oposición en los informativos de la corporación.