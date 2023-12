Los halagos de Óscar Puente a Bildu alucinan al PP: "El matrimonio PSOE y Otegi"

El ministro de Pedro Sánchez se refirió a Bildu como "un partido progresista democrático". Además, el PSN-PSOE y Bildu han llegado a un acuerdo en Pamplona para echar a UPN del Ayuntamiento.

La primera sesión -desde que se convocaron las elecciones generales- de control al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que este miércoles se celebró en el Congreso presumía que iba a ser tensa. Ningún diputado popular se imaginaba, sin embargo, que lo iba a ser tanto: la esperada moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, previo acuerdo entre el PSN-PSOE y Bildu, trastocó a primerísima hora de esta mañana -cuando se conoció- toda previsión. Una "conmoción" tanto para UPN como para el PP, señalan diputados consultados por ESdiario.

Mentirían los consultados si dijeran que no se esperaban un movimiento que, según fuentes solventes de Bildu consultadas, se gestó "únicamente" en Pamplona y que "nada tiene que ver" con un pago de Pedro Sánchez por el apoyo de Bildu en su investidura. Las fundadas dudas de que la investidura del líder del PSOE no tuviera nada que ver siguen, en cualquier modo, ahí y son del todo fundadas. "Si Sánchez no hubiera adelantado elecciones igual se hubiera hecho antes el acuerdo", no ocultan, en todo caso, las mismas fuentes de EH Bildu consultadas.

"Le bloqueaban todo a UPN en el Ayuntamiento", destaca a ESdiario una fuente del PP de Navarra; "no podían ni sacar los Presupuestos", aseveran por su parte diputados del PSOE. Era, pues, la crónica de una moción de censura anunciada. La clave aquí es por qué el PSOE esperó hasta este momento a cerrar su acuerdo con Bildu en Pamplona, esto es, por qué mareó la perdiz hasta ahora. "No le convenía antes al Presidente [del Gobierno] parece", ironizan desde Bildu.

En el PP "alucinan" con el acuerdo y con los halagos de Óscar Puente a Bildu

Si tras conocer el acuerdo entre el PSN y Bildu en Pamplona, los populares no daban crédito de la "impunidad" con la que el PSOE ya se acerca a Bildu, la conmoción total no tardaría en llegar de la mano del ministro Óscar Puente.

"Yo digo sin complejos que no tengo ningún problema en que un partido progresista democrático se haga con una alcaldía en España. Ninguno", clamó el ministro de Transportes desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

#EnDirecto | Óscar Puente, tras la moción de censura de PSOE y Bildu en Pamplona: "Yo digo sin complejos que no tengo ningún problema en que un partido progresista democrático se haga con una alcaldía en España. Ninguno" pic.twitter.com/XWTZfLnm83 — Europa Press (@europapress) December 13, 2023

"El PSOE ya ha normalizado completamente su relación con Bildu", señala a ESdiario con honda preocupación un muy conocido diputado del PP. "El PSOE se ha dado cuenta de que desgraciadamente no le pasa ninguna factura electoral el pactar y acercarse a Bildu", asevera. Y es que, en efecto, ya nada queda de ese "no pactaremos con Bildu, si quiere se lo repito veinte veces" que afirmó Pedro Sánchez en Navarra Televisión en 2015. Otro cambio de opinión más.

Desde la dirección nacional del PP, un muy cercano a Feijóo consultado por este periódico, ya habla de matrimonio: "El PSOE y Bildu no son socios, son ya un matrimonio". Y añade el mismo popular a ESdiario por los pasillos del Congreso, con gran estupefacción, una palabra malsonante pero contundente para la descripción: "Es acojonante", sentencia.