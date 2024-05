Bruselas da un rapapolvo a Yolanda Díaz tras pedir exterminar Israel y recula

“Palestina e Israel deben coexistir pacíficamente”, subraya la Comisión Europea a la vicepresidenta y líder de Sumar, que ahora matiza: “no soy antisemita y defiendo dos estados”

El vídeo de Yolanda Díaz tras reconocer el Gobierno de Pedro Sánchez a Palestina como estado que terminaba con la frase “desde el río hasta el mar” -eslogan de Hamás y los islamistas que pide eliminar a Israel-, ha llegado hasta Bruselas donde han dado un toque de atención a la vicepresidenta segunda y líder Sumar.

“Palestina e Israel deben coexistir pacíficamente”, ha recordado la Comisión Europea a Yolanda Díaz. Asimismo, desde Bruselas han indicado que “demos recordar a todos que nuestra posición -la de Europa- es avanzar en la solución de dos estados en el que Palestina e Israel vivan uno al lado del otro en paz, seguridad y prosperidad”.

La propia Yolanda Díaz ha tenido que salir a matizar sus palabras tras decir el “desde el río hasta el mar” y la protesta de Israel señalando que “fomenta el odio” y que cortará las relaciones del consulado español con los palestinos en respuesta. La líder de Sumar ha negado sea antisemita y se excusa en que “sólo aludía a la fórmula de los dos estados”.

“Yo no comparto la política del odio y si es necesario que lo diga no soy antisemita. Creo que es una evidencia, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, los derechos y sobre todo el futuro", ha tenido que explicar Yolanda Díaz tras echar más gasolina al fuego al incendio del Gobierno con Israel.

"Insisto en que, desde luego, no van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto, de odio a nadie. Tengamos las cosas claras y el José Manuel Albares ya tomará una decisión respecto del siguiente paso a dar", ha señalado Yolanda Díaz echándole el balón al ministro de Exteriores.