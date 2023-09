Yolanda no da la cara, manda a su portavoz novata, y Feijóo le da un repaso

La líder de Sumar hace como Pedro Sánchez y no toma la palabra, y tampoco se la da a Podemos. Feijóo responde con ironía por los cohetes: “Con estos resultados se irán al espacio”

Yolanda Díaz hizo la táctica del avestruz en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y si Pedro Sánchez no ha respondido al líder del PP, la candidata de Sumar tampoco, y ha mandado a su portavoz, Marta Lois, no sin bronca interna por no repartir los turnos dentro del grupo de Sumar y dejar sin voz a los diputados de Podemos, que por primera vez no intervendrán en una investidura.

Marta Lois ha criticado la investidura de Feijóo en que “tengo la sensación de que no se está celebrando un debate de investidura. Lo que se está hablando es de la política como ruido y como problema, no de la política útil. No venimos a celebrar una investidura sino el final de un viaje que empezó el 23 julio y que ha sido gris, triste, y lleno de mentiras por parte del señor Feijóo. Un viaje lleno de bandazos, un viaje a ninguna parte en el que el señor Feijóo ha hecho perder mucho tiempo a nuestro país".

Lois ha centrado su intervención en una foto antigua de la Constitución y ha defendido que “la amnistía no es para las élites políticas sino para cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en un conflicto político, es un paso más de los indultos. Es una oportunidad para pasar página, para poder concentrar las energías en los retos compartidos que tenemos por delante".

Feijóo tira de ironía

Feijóo ha ironizado sobre los resultados de Podemos en Galicia, donde tienen cero escaños: "dice usted que nunca me ha oído hablar en gallego. Yo no tengo culpa de que usted no haya sido capaz de conseguir un acta de diputada en el Parlamento gallego".

"Ustedes tienen 106 escaños menos que el PP y nos llaman perdedores y fracasados. Estos debates se producen en el estado de la política española en tiempos de Sánchez. El que gana es perdedor y los que pierden son ganadores", ha subrayado Feijóo a la portavoz de Sumar.

"Ustedes han sacado 31 escaños, cuatro menos de los de Unidas Podemos y siete menos que Compromís y Más País. Gran resultado. Les felicito por su gran triunfo. Con esta proyección en estas elecciones generales, ustedes se irán al espacio. Son una parte muy importa de la anomalía democrática del PSOE y en ocasiones, sirve para tapar lo más grave. El señor Sánchez tapa el escándalo de hoy con el escándalo de mañana. Y así ha hecho toda la legislatura", ha ironizado Feijóo.