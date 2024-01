Los barones del PP se vuelcan con Rueda

Todos los líderes autonómicos populares respaldan al candidato popular a la reelección y convierten las eleecciones gallegas en un plebiscito contra las políticas de Pedro Sánchez

El PP de Galicia ha organizado un acto de precampaña bajo el título "Construyendo España desde las comunidades autónomas" en el que participaron, en distintas mesas, los presidentes de las comunidades en las que no gobiernan (Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha), los nuevos presidentes tras las elecciones de mayo (Aragón, Baleares, Extremadura y Valencia) y los que ya eran presidentes (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).

Todos ellos arroparon a Alfonso Rueda, el candidato popular en las próximas elecciones gallegas. Y los barones autonómicos del partido de Génova se volcaron con el gallego. En sus intervenciones, se refirieron a Galicia como una "comunidad inspiradora y buque insignia" de la gestión del Partido Popular y destacaron medidas adoptadas para la reducción de impuestos, la calidad de los servicios públicos, como la sanidad y educación, o la despoblación.

Gracias a la gran familia de líderes autonómicos del @ppopular por acompañar al presidente @AlfonsoRuedaGal en este acto histórico en A Coruña.



Queremos construir España desde las comunidades autónomas. Contamos con vosotros.



Benvidos 💙 #GaliciaNonPara! https://t.co/0hOnOkJ5SU — PP de Galicia (@ppdegalicia) January 14, 2024

Ayuso: "Gallegos, os necesitamos"

Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, avisó de que España puede acabar como Argentina, que fue "uno o quizás el país más próspero del mundo" recordando que entonces muchos españoles y gallegos emigrando allí. Pero "esa tierra próspera y de oportunidades" se arruinó, ha lamentado, "por culpa de la decadencia de unos cuantos vividores y de personas que están haciendo exactamente lo mismo en España, arremetiendo contra la empresa, contra los autónomos, contra la seguridad jurídica, a través de la impunidad, a través del autoritarismo, a través de lo público, para destrozar lo público desde dentro, como están haciendo tantas personas que no dan un palo al agua y que están, en estos años, acabando con las ganas, con el incentivo, con la prosperidad y, por tanto, con las oportunidades de tanta gente. Este es el proyecto que tenemos ahora mismo", ha arengado.

Ayuso, en Galicia: "No nos pueden robar España y, por tanto, no solo voy a pedir el apoyo para Rueda, también le pido a los gallegos que nos ayudéis a España entera. Os necesitamos" https://t.co/Oz2HXq2M1B pic.twitter.com/Xo8b9IP5nK — Europa Press (@europapress) January 14, 2024

Al hilo, ha recalcado que "no quiere perder otro país" y ha avisado que "España va directamente calcando los mismos errores, creando un clientelismo insoportable, de manera que todos los ciudadanos tienen que vivir para la política, para la justicia, para la Administración y tienes que ser buen ciudadano, según ellos te dictan, y soportando trabas burocráticas y soportando todo tipo de normativas". "Nos pueden robar España y, por tanto, no solo voy a pedir el apoyo, hasta el final, para Alfonso Rueda, porque es el mejor presidente para la Galicia. También vengo a pedirle a los gallegos que nos ayudéis a España entera. Os necesitamos", finalizó.

Azcón: "Soy fan de Rueda"

El presidente de la Comunidad de Aragón, Jorge Azcón ha expresado que el trabajo más importante de los 'populares' en España, en la actualidad, es "ganar las elecciones en Galicia". "Hay que decirlo alto y claro: Yo soy fan de Alfonso Rueda y del trabajo de su equipo en la Xunta". Azcón ha emplazado al presidente de la Xunta y candidato del PP de Galicia a la reelección, Alfonso Rueda, a "ir a por la quinta", en referencia a que los populares llevan cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia .

Durante la campaña, ha aconsejado a Rueda que "tenéis que contar algo muy importante, la verdad, porque el dato mata al relato". Por el contrario, ha asegurado que el Partido Socialista de Galicia "no podrá hacerlo, "porque es de Sánchez", y es "imposible" que cuente la verdad.

Prohens: "Hacer de la moderación una forma de hacer política"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, dejó claro que "el PP de Galicia es bastión, es modelo y es el buque de proa en el Partido Popular de toda España". Por ello, ha querido expresar "todo el apoyo desde todas las regiones, todas las comunidades y, sobre todo, de Baleares" que, ha considerado la también presidenta del Govern, "tiene muchas cosas en común con Galicia" porque "estar rodeados de mar, marca una identidad, un carácter y una manera de entender la vida".

"Hacer de la moderación y de la gestión una manera de hacer política para contrarrestar lo que, desgraciadamente, hay en el Gobierno de España es algo que necesitan en estos momentos los ciudadanos", ha apuntado en este sentido la dirigente popular.

Mañueco: "Rueda es un tío confiable"

El presidente de PP castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, destacó la "tradicional hermandad" entre ambas comunidades, al tiempo que resaltó que ha trabajado "codo con codo" con Alfonso Rueda en proyectos como el Corredor Atlántico en la vertiente del noroeste. Mañueco ha enfatizado que en el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección ve un "tío confiable" y ha ensalzado las "ideas claras" que ha expresado Rueda en sus intervenciones, que salen desde la "sinceridad del corazón y ejerce liderazgo con su palabra".

"Cuando he tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con el me he dado cuenta de que es una persona que sabe gestionar con eficacia, que defiende los intereses de los gallegos y también sabe defender los intereses de todos los españoles. Eso es muy importante", ha apostillado el líder popular castellanoleonés.

Juanma Moreno: "Las elecciones deben servir para levantar la voz"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, indicó que Galicia siempre ha sido un referente para el PP de toda España, dando líderes como Manuel Fraga, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, y "columna vertebral" del país. Moreno dijo que en las elecciones del 18 de febrero, los gallegos se juegan su sanidad, sus servicios sociales y un modelo de convivencia y de desarrollo económico que ha funcionado bien bajo los gobiernos autonómicos del Partido Popular.

"Galicia es una comunidad referente y pionera: con servicios públicos de calidad y cuentas equilibradas."



"En mi Gobierno tenemos a una persona dedicada a ver qué hace el Gobierno de @AlfonsoRuedaGal para copiarlo"#GaliciaNonPara!



🗨️ @JuanMa_Moreno | Presidente @PPAndaluz pic.twitter.com/Hr5G9WRMTJ — PP de Galicia (@ppdegalicia) January 14, 2024

No obstante, consideró que estos comicios regionales también son importantes para el resto de españoles porque deben servir para "levantar la voz" frente a las "toneladas de mentiras" que están saliendo del Gobierno de Pedro Sánchez y a la "humillación permanente" a los ciudadanos de este país que se está produciendo en las Cortes Generales por los acuerdos con los independentistas. A su juicio, en las Cortes Generales "no se humilla" al Gobierno central o a Pedro Sánchez, sino que se "humilla" al conjunto de los españoles con cada "cesión vergonzosa" a los socios del PSOE.

Mazón: "El Gobierno está haciendo una campaña infame contra Rueda"

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad valenciana, ha criticado al Gobierno por estar haciendo "una campaña infame" contra Alfonso Rueda, quien, a su juicio, "ha demostrado su capacidad ante la situación del sector pesquero", al tiempo que ha señalado que esta comunidad autónoma "ha sido siempre una referencia" para el gobierno valenciano.

"Galicia y la Comunitat Valenciana tienen muchas cosas en común", remarcó. Entre las similitudes, destacó"la reducción en la presión fiscal, la eliminación del impuesto de la muerte, la rebaja en el impuesto a la vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales o la reducción del sector público para poder bajar los impuestos a la gente".

López Miras: "Sois un referente de gestión"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró que "es importante para la Región de Murcia y toda España que ganen el PP y Alfonso Rueda en Galicia". "La esencia del PP en Galicia es el modelo de gestión, por lo que sois un referente", ha manifestado López Miras y, además, ha señalado tres pilares fundamentales, "la fórmula de vuestro éxito".

En primer lugar, ha destacado que el PP es un partido unido, el que mejor representa a Galicia y "con una gran implantación territorial e identidad en las tradiciones, la cultura y la lengua". "Frente a quienes utilizan la diferenciación para separar, vosotros habéis conseguido aportar más a España".

El segundo pilar, dijo, es que el Gobierno de Galicia transmite tranquilidad, estabilidad y eficiencia. "Los ciudadanos no necesita sobresaltos ni crispación", señaló. Además, Galicia es un referente en materia sanitaria, en educación, en bienestar social. Por último, el tercer eje que apuntó es que Galicia tiene al mejor candidato y al mejor presidente. "Alfonso Rueda conoce mejor que nadie la política municipal, es un candidato con experiencia y sentido común, gestionando desde la solvencia".