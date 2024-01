El PP se vuelca con Rueda: las elecciones serán un 'plebiscito' Sánchez-Feijóo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se rodeó de Feijóo y de la mayoría de los barones del PP en su primer gran acto tras su proclamación como candidato a las elecciones en Galicia.

El primer gran acto de Alfonso Rueda, tras su proclamación en este pasado domingo -en Santiago de Compostela- como candidato del PP a la Xunta de Galicia, ha sido todo un éxito. En un evidente clima de precampaña electoral, el sucesor de Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo gallego ha estado arropado en el elegante hotel madrileño Rosewood Villa Magna -en un desayuno organizado por EuropaPress- no solo por el presidente nacional del PP y de la mayoría de barones territoriales populares sino que, además, por actuales e históricos gerifaltes del partido.

Así, junto al indiscutible protagonista, Alfonso Rueda, el líder del PP, Feijóo, no escatimó en halagos hacia su heredero en la Xunta que el próximo 18 de febrero se juega el mantener el legado de mayorías absolutas instaurado por el hoy día ganador del 23J y, a pesar de todo, jefe de la oposición a nivel nacional. En cuanto a los barones territoriales asistentes, se encuentran la presidenta de la Comunidad de Madrid -la "anfitriona", en palabras de Rueda-, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y el líder del PP en Castilla La-Mancha, Paco Núñez. Asimismo, asistieron multitud de diputados nacionales como Rafa Hernando, la gallega -de la máxima confianza de Feijóo- Mar Sánchez o el portavoz el PP en el Congreso, también gallego, Miguel Tellado.

#EnDirecto | Feijóo elogia al presidente gallego: "Es más sencillo trabajar con personas que son de fiar. En una política en la que algunos están empeñados en que sea más valioso engañar que gestionar, él lo que tiene de extraordinario es la confianza que aporta" #EPDesayunoRueda pic.twitter.com/OQx5Lb98TX — Europa Press (@europapress) January 8, 2024

Una campaña gallega influenciada por lo nacional

"Las próximas elecciones gallegas serán vistas como un plebiscito nacional", describe un destacado barón territorial a ESdiario. Y esa es, precisamente, unas de las claves que condicionarán los primeros comicios del nuevo año 2024.

Ciertamente, tal y como se escucha por los pasillos del número 13 de la calle de Génova, Feijóo tiene poco que ganar con las elecciones gallegas: si Alfonso Rueda mantiene el legado absoluto en Galicia del actual presidente del PP -lo previsible- el mérito, lógicamente, le será otorgado; si por el contrario, en el peor de los escenarios, no consiguiera la ansiada mayoría absoluta, las consecuencias recaerán en un Feijóo que será acusado de abandonar Galicia para irse al terreno nacional.

En todo caso, confían los destacados populares consultados por este periódico, "el PP en Galicia lo tiene muy atado", asevera uno, "yo creo que las elecciones saldrán bien", subraya otro.

Tal y como adelantamos en ESdiario, los temas de campaña, por su parte, serán fundamentalmente gallegos "porque eso es lo que le interesa a los gallegos", señalan fuentes del PP de Galicia, aunque no niegan que "la amnistía y demás temas nacionales, evidentemente, impactarán en la campaña electoral". Ya lo estamos viendo, en efecto. "Me presento para que Galicia no sea un trofeo de Moncloa ni una sucursal de serie b del independentismo", con estas palabras, este pasado domingo, se presentaba Alfonso Rueda ante los electores gallegos. Todo un alarde de intenciones.