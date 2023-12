Después de fichar a Endrick el Real Madrid se lanza a por otra perla mundial

En el Real Madrid tienen claro cuál es la filosofía a seguir. En un momento en el que se están desembolsando cantidades astronómicas por futbolistas que aún prácticamente no han demostrado nada en el mundo del fútbol, en las oficinas del Santiago Bernabéu están apostando por ir a por jóvenes promesas para intentar, con alguna cesión que se formen o, incluso, que se queden en el club para irse adaptando a la idea de juego de la entidad de Concha Espina.

Es cierto que en el Real Madrid también quieren jugadores contrastados. El gran ejemplo es el de Jude Bellingham, por el que pagaron más de 100 millones de euros al Borussia Dortmund, pero el mediocentro inglés había brillado en la Bundesliga y a nadie se le escapa que el dinero invertido en él parece no haber sido en vano después del arranque de temporada que ha firmado, siendo uno de los grandes artífices de que los de Ancelotti estén en la zona alta de LaLiga EA Sports, además de haberse metido ya en los octavos de final de la Champions League.

Por otro lado, tampoco se deja de hablar de grandes futbolistas de categoría mundial que quieren en el Real Madrid, como pueden ser los casos de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Alphonso Davies. El primero de ellos no ha renovado su contrato con el PSG y el 1 de enero será libre de negociar con quien quiera. El noruego tiene una cláusula bastante alta y en el Santiago Bernabéu necesitarían hacer un buen desembolso. El canadiense, por su parte, sigue aguantando la presión para no ampliar su contrato con el Bayern de Múnich y esperar que le dejen salir este verano y no tener que quedarse hasta 2025 en el Allianz Arena.

Dejando estos fichajes de gran renombre a un lado, el Real Madrid lleva ya un tiempo haciendo movimientos con jugadores jóvenes para intentar ficharlos antes de que se revaloricen y tengan que pagar más por ellos. Hay multitud de casos que han llegado al Santiago Bernabéu, como pueden ser Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Arda Güler, Brahim Díaz o, el último caso, Endrick. También hay que hacer mención a otros que no han triunfado en Chamartín, como son los casos de Martin Ödegaard o Reinier.

A esa lista de jóvenes futbolistas podría añadirse Caylan Vickers, futbolista de 18 años que está jugando en el Reading inglés y ha dejado buenas sensaciones. Según desvela el medio británico The Sun, el Real Madrid estaría muy interesado en contratar a esta joven promesa del fútbol de Inglaterra, pero, como suele ser habitual en estos casos, también tendrá bastante competencia para hacerse con sus servicios.

