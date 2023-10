El diputado del PSOE que cree que Sánchez nos paga la educación y la sanidad

José Zaragoza es uno de los socialistas más polémicos en las redes sociales y es habitual que meta la pata. Ahora nos sorprende con su ignorancia (o mala fe) sobre el dinero público.

Desde aquel “el dinero público no es de nadie” que pronunció la ex de casi todo Carmen Calvo, muchos ciudadanos se dieron cuenta de que el PSOE no valora el esfuerzo que hacemos los ciudadanos pagando impuestos. Por eso los suben sin parar. El dinero público es de todos menos del Gobierno. El Ejecutivo es un simple gestor de nuestro dinero y además está a nuestro servicio y debe rendirnos cuentas de en qué lo gasta, hasta el último céntimo.

Pues bien, si Carmen Calvo no sabe qué es y de quién es el dinero público, el diputado socialista del PSC, José Zaragoza, no tiene ni la más remota noción de dónde sale y en qué se emplea. Uno de sus últimos mensajes en la red social X, antes llamada Twitter, evidencia su ignorancia total también en esta materia.

“Te han parido gratis; te han vacunado gratis; te han educado gratis; te han curado gratis; te han operado gratis; te protegen gratis, y el PP dice que eso seguirá sin que los ricos paguen sus impuestos”, dice Zaragoza, uno de los habituales bocazas del Partido Socialista.

Y el PP te dice que eso seguirá sin que los ricos paguen sus impuestos — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) October 9, 2023

¿Gratis, Sr. Zaragoza? ¿De verdad cree que nos educan gratis, nos curan gratis, nos protegen gratis, etc, etc? ¿Quién cree usted que paga todo eso, el Gobierno, Pedro Sánchez en persona…?

Le voy a contar un secreto: el Gobierno no paga nada de eso y mucho menos Pedro Sánchez. Lo paga mi vecino, el camarero del bar donde toma café, el conductor del autobús, el periodista que escribe esto, el albañil que le ha hecho la reforma, el médico que le pasó consulta la última vez… En definitiva, lo pagamos todos con nuestros impuestos.

El Gobierno lo único que hace es gestionarl el dinero de nuestros impuestos, bastante mal la mayor parte de las veces, por cierto. Sánchez dispone de nuestro dinero a su antojo y capricho: igual se paga sus viajes en Falcon a la vuelta de la esquina que le compra coches todoterreno a Marruecos o le entrega cientos de millones a la Agenda 2030 de la ONU

A veces mantener la boca cerrada es una gran oportunidad para no hacer el ridículo. Sr. Zaragoza, no hay nada gratis. Respete un poco el esfuerzo desmedido que hacemos los ciudadanos para que haya una sanidad pública, una educación pública y unos servicios públicos necesarios y esenciales.

#EnDirecto | Sánchez anuncia que España hará una contribución de "225 millones de euros para el Fondo Verde para el Clima, 20 millones para el Fondo de Adaptación y más de 17 millones de euros para la Agenda de Perdidas y Daños" pic.twitter.com/1BJEzW6HM1 — Europa Press (@europapress) September 20, 2023

El poco valor que da usted al dinero de los ciudadanos explica el despilfarro, la alegría y la desfachatez con que se lo gasta este Gobierno. Nuestro esfuerzo fiscal es enorme, uno de los mayores de la UE y aún así desde su partido, el PSOE, solo piensan en nuevos impuestos, en quitarnos más y más dinero… Aunque tiene su lógica. Los votos de Puigdemont para que ustedes sigan en el poder despilfarrando tampoco van a ser gratis sino carísimos y los pagaremos nosotros, los mismos de siempre.