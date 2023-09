El Rey activa el botón que abre paso a Sánchez e inicia la ronda de contactos

Tras fracasar la investidura de Feijóo, Felipe VI inicia el 2 de octubre nuevas consultas para proponer un nuevo candidato con el líder del PSOE como previsible elegido

Una vez el Congreso ha rechazado la investidura de Alberto Núñez Feijóo por 172 votos a favor y 177 en contra, la maquinaria constitucional sigue en marcha y parece que no hay tiempo que perder, pues el rey Felipe VI iniciará el lunes 2 de octubre y el martes 3 una nueva ronda de consultas a los partidos políticos para proponer un nuevo candidato a la investidura, el momento que estaba esperando Pedro Sánchez.

Desde la Zarzuela se ha informado en un comunicado que el Rey ha recibido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que le ha trasladado el resultado del debate de investidura de Feijóo. Felipe VI ha comunicado a Armengol “su decisión de realizar nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria los próximos días 2 y 3”.

Por lo tanto, la semana que viene podría ser propuesto ya como candidato a una nueva investidura en un debate que debería celebrarse antes del 27 de noviembre para evitar nuevas elecciones, que de celebrarse serían el 14 de enero, ya que al fallar la investidura de Feijóo comienza la cuenta atrás del reloj para elegir un presidente o repetir elecciones.

El Rey recibirá el lunes 2 de octubre, por este orden, a los representantes de UPN, Coalición Canaria y PNV por la mañana, y por la tarde será el turno de Yolanda Díaz como líder de Sumar y de Santiago Abascal como presidente de Vox. El martes 3 de octubre Felipe VI se reunirá con Pedro Sánchez primero y con Alberto Núñez Feijóo después, ya que van en orden de resultados obtenidos.

Una vez más, como en la anterior ronda de consultas, declinan reunirse con el Rey los portavoces de ERC, BNG, Bildu y Junts, los que precisamente tienen en su mano los deseados votos para investir a Pedro Sánchez presidente. Sin embargo, tras no salir adelante la investidura de Feijóo y constatarse que no tiene los apoyos necesarios, lo lógico sería que el Rey dejara a Pedro Sánchez intentar un investidura aunque ERC, Bildu y Junts no acudan a decir qué candidato apoyarían.

Eso sí, Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a la hora de la verdad y mostrar de una vez las cartas con las que quiere negociar con Carles Puigdemont tras los mensajes del PSOE preparando el terreno para una posible amnistía. Sánchez no puede dilatar más la decisión, si el Rey le propone, tiene hasta el 27 de noviembre para cerrar un acuerdo con los independentistas -que justo subían la apuesta y reclamaban referéndum además de la citada amnistía-, o su investidura también será fallida y España volverá a las urnas el 14 de enero.

Calendario de consultas: