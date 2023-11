La amnistía de Sánchez a examen en Europa: el PP asegura que la rechazarán

Los eurodiputados de PP, Vox y C's alertan en el Parlamento Europeo del peligro que supone la Ley de Amnistía para el Estado de Derecho. Hungría y Polonia son dos precedentes, alerta el PP.

La Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez promueve como concesión a Junts y ERC por apoyar la reciente investidura del líder del PSOE, se encuentra con el primer obstáculo. A pesar de que no ha sido todavía aprobada en el Congreso de los Diputados, sí registrada en forma de proposición de Ley con la única firma del Grupo Parlamentario Socialista -concretamente por Patxi López-, el Parlamento Europeo la examinará en una sesión que tendrá lugar este miércoles a partir de las 14:00 en la Eurocámara. El examen a la amnistía lleva por título: Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España.

En este sentido, los eurodiputados de PP, Vox y Cs destacarán enérgicamente que los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts amenazan la independencia judicial y representan un menoscabo a la labor de los jueces españoles. Incluso, destacarán la inclusión en el acuerdo político firmado por PSOE y Junts la utilización del término "lawfare" o guerra jurídica que, según los independentistas, ocurrió durante el evento del 1 de octubre, cuestionando de este modo la integridad democrática en España.

El propósito del debate es alertar a Bruselas sobre el ataque que el Gobierno español está perpetrando contra el Estado de derecho, violando de manera evidente los Tratados de la UE que se basan en la unión de naciones democráticas. Esto se relaciona con las advertencias previas que surgieron cuando los gobiernos de Polonia o Hungría intentaron también ejercer control sobre el poder judicial.

El PP convencido de que Europa rechazará la amnistía

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con honda trayectoria en el Parlamento Europeo, criticó en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco que Félix Bolaños haya dicho a la Comisión Europea "que el debate sobre la amnistía sea un asunto interno de nuestro país y las compara con las esgrimidas con anterioridad por ministros polacos, húngaros en casos similares".

El Gobierno está poniendo en riesgo el Estado de derecho en España y los fondos europeos.



🎙️ @gonzalezpons: El Gobierno de España va a recibir advertencias de la Comisión y del Parlamento y en su mano estará rectificar y cambiar de posición. pic.twitter.com/Gvm343c5BB — Partido Popular (@ppopular) November 22, 2023

El miembro de la dirección nacional del PP aseveró, además, que los Fondos Europeos están en peligro. Es por ello que pide al Gobierno que rectifique para que la UE no tome medidas contra España, porque entiende que “tras los requisitos y requerimientos que vendrán de Bruselas”, si estos no se atienden, se abrirá expediente contra nuestro país, y no lo pedirá el PPE, “ni esa mitad de españoles malvados y perversos que quieren el mal para nuestro país y que están al otro lado del muro que estableció Sánchez”, remarcó en Telecinco.

La mayoría absoluta de europdiputados considera que los pactos del PSOE con Puigdemont son una amenaza para el Estado de derecho español.



🎙️ @gonzalezpons en @LasMananas_rne pic.twitter.com/lIS5F9rwg7 — Partido Popular (@ppopular) November 22, 2023

Aseguró que hoy vamos a ver “una mayoría absoluta de eurodiputados que consideran una amenaza para el Estado de derecho en España los acuerdos de gobierno del PSOE con Puigdemont”. No solo eso. El que fue diputado en el parlamento Europeo aclara que el debate que se va a celebrar en la Eurocámara “no lo impulsa el PP”, sino que lo han decidido la mayoría absoluta de los eurodiputados que están muy preocupados. “En Europa los títulos son muy importantes y han llamado al debate Amenaza para el Estado de derecho por los acuerdos de gobierno en España”

Hoy, en el pleno del Parlamento Europeo, vamos a desmontar el falso relato que Sánchez ha comprado al independentismo.



🎙️ @DolorsMM en @BuenosDiasTM pic.twitter.com/JGkNzh9Zth — Partido Popular (@ppopular) November 22, 2023

En nombre del Grupo popular intervendrá Dolors Montserrat, que ayer compareció junto al presidente del PP europeo, Manfred Weber, para apelar a los eurodiputados socialistas y "que se pongan del lado del Estado de derecho". Weber mostró su "preocupación" por lo que está ocurriendo en España, mientras Montserrat denunció que "Sánchez quiere levantar muros entre españoles mientras separa el muro del Estado de derecho".