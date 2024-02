Ayuso para las “insidias” de la izquierda sobre las residencias: "son indignos"

“La Justicia nos ha dado la razón 19 veces”, recuerda la presidenta de Madrid, "mientras Iglesias jugaba a la PlayStatation y Sánchez no hacía nada nosotros tomábamos decisiones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha dejado las cosas claras a la izquierda madrileña que sigue usando las muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia del covid como un argumento de ariete contra el gobierno regional. Ayuso no se ha callado y ha evidenciado que el gobierno de Madrid actuó y tomó decisiones mientras “el de España no hacía nada”.

“La gestión que realizó el gobierno de la Comunidad de Madrid con la pandemia nos puso primero con una amplia mayoría y después con la mayoría absoluta y eso es lo que no soportan”, ha subrayado Ayuso a la izquierda en la Asamblea, recordando que “las primeras decisiones, las más importantes, que tomó Madrid, las tomó con ustedes delante porque eso es democracia y se reunió a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España”.

La presidenta de Madrid ha indicado que “Sánchez no hizo nada, no tomó ni una decisión, no sabía ni por dónde empezar con una alerta sanitaria mundial y tuvo que ser el gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma, quien cerrara los colegios y quien empezó a tomar las primeras decisiones”.

“¿Y saben lo primero que hizo el Gobierno de Sánchez? Nos prohibieron a las Comunidades Autónomas comprar material sanitario, y cuando 15 días más tarde apareció Pablo Iglesias para tomar el mando porque era su responsabilidad no hizo absolutamente nada y se fue a su casa a jugar a la PlayStation”, ha explicado Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha aseverado que “el gobierno de Madrid tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la Policía y entrar en las residencias con muertos por todas partes y todo colapsado”. La dirigente madrileña ha reprochado que a la izquierda “no les importan todas las personas que han fallecido en España ni los fallecidos que ha habido en el resto de Comunidades Autónomas, donde el porcentaje es más alto”.

“La Justicia nos ha dado la razón hasta en 19 ocasiones y a ustedes les obliga a pagar las costas por decir mentiras y por insidias, y porque no tienen ni corazón ni humanidad, no tienen ninguna dignidad”, ha concluido Ayuso el repaso a la izquierda de Madrid.