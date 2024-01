Ofensiva total de los barones regionales del PP contra la amnistía de Sánchez

Todos los responsables autonómicos del PP estuvieron presentes en la Plaza de España respaldando la Constitución y la separación de poderes frente al entreguismo sanchista

No sólo Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, o Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y anfitriona, han sido el músculo del PP en el multitudinario acto (más de 70.000 personas) de este mediodía en la madrileña Plaza de España contra la amnistía sanchista. Todos los barones regionales han acudido a la llamada para defender el Estado de Derecho contra el atropello judicial que será refrendado por el Congreso en 48 horas.

María Guardiola, Javier de Andrés, Marga Prohens, Cuca Gamarra, Juanma Moreno, Gonzalo Capellán, Paco Núñez, Alfonso Fernández Mañueco, Javier García, Fernando López Miras, Carlos Mazón y Álvaro Queipo, también han estado en la concentración de Madrid, mostrando el poderío autonómico del partido más votado en las pasadas elecciones generales. Incluso los expresidentes Aznar y Rajoy, el ex ministro socialista Corcuera o la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se han dejado ver por el acto.

Feijóo arranca la protesta del PP contra la amnistía en la Plaza de España arropado por Aznar, Rajoy y los 'barones' del PP al ritmo de 'People have the power', de Patti Smith pic.twitter.com/Uq7a8ZpJnq — Marisa Piqueras (@mipiqueras) January 28, 2024

García (Navarra): "El Gobierno debilita nuestras instituciones"

"La palabra 'escrúpulos' ha salido del diccionario de todos los sanchistas, y sin ellos, serán los ciudadanos quienes tengan que mantener a esta España fuerte, mientras el Gobierno que lidera este país debilita nuestras instituciones", defendió Javier García, presidente del PP de Navarra. "Me siento orgulloso de toda la gente que se ha acercado hoy a Plaza de España, pero en concreto, de todos los navarros que no se han quedado en casa y han hecho el esfuerzo de alzar la voz", destacó.

De Andrés (País Vasco): "Queremos igualdad"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, advirtió de que la ley de amnistía supone "una merma de la igualdad y de la calidad democrática". "Queremos igualdad porque lo que se hace con la ley de Amnistía es privarnos de la justicia. Se priva de la justicia dando impunidad a unos políticos. Es una merma de la libertad, de la igualdad y, sobre todo, de la calidad democrática", censuró. "La igualdad no puede someterse al interés de unos políticos porque les conviene". "Es una pérdida de igualdad ante la que tenemos que expresar nuestro completo rechazo", incidió.

Azcón (Aragón): "No miraremos para otro lado"

El presidente del Gobierno de Aragón , Jorge Azcón, advirtió al PSOE que los aragoneses y los españoles "no vamos a mirar para otro lado" y ha asegurado: "Saldremos a la calle las veces que sea necesario". "Se está atacando a la democracia, porque la ley de amnistía es un ataque directo a la Constitución española, como lo es darle la Alcaldía de Pamplona a los herederos del terrorismo, querer que haya comunidades autónomas de primera o de segunda y distinguir entre terroristas buenos o terroristas malos, en función de que apoyen a Pedro Sánchez o no", dijo Azcón. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No nos vamos a quedar callados, aunque entiendo que al PSOE le gustaría que miráramos para otro lado", finalizó.

Prohens (Baleares): "Con la complicidad de Armengol"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens denunció que la "inminente aprobación de la ley de amnistía se hará con la defensa y complicidad de Armengol". Prohens explicó que una delegación del PP balear se ha desplazado a Madrid para "reivindicar, ante esta aprobación inminente de la ley de amnistía, que ésta no es otra cosa que la rendición del PSOE y del Estado de Derecho, de 40 años de consensos constitucionales, que es el mejor regalo que nos dejaron padres y abuelos a través de la Transición". "Es el ataque a jueces y fiscales. Un ataque sin precedentes a un estado democrático y de derecho", añadió.

Moreno (Andalucía): "Es un traje a medida de los fugados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó que la Ley de Amnistía "un traje a medida de los fugados, de los condenados, de las necesidades que tiene Sánchez para mantenerse en el poder". Moreno defendió el acto organizado en Madrid por su partido porque entraña "de una manera cívica, pacífica" la expresión de "nuestra enorme protesta" ante una iniciativa legal que ha descrito como "pisotear el principio de igualdad entre territorios, entre los españoles".

Mañueco: "Las cesiones son repugnantes"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, calificó como "repugnantes" las "cesiones" del líder del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios "radicales y separatistas" que "rompen la igualdad y la libertad de todos los españoles". Mañueco aseguró que el Partido Popular de Castilla y León va a seguir construyendo una España "fuerte, cohesionada, que apuesta por la igualdad, por la libertad y por la justicia para todos los españoles". "Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí y en todos los ámbitos y cauces del Partido Popular de Castilla y León", indicço el líder 'popular' incidiendo en que el PP sale a la calle a defender la "igualdad, la solidaridad y la justicia en España".

Mazón (Valencia): "El PP es la sonrisa de esperanza"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que "el PP es la sonrisa de esperanza desde el respeto a la Constitución y a la Ley para hacer frente a la España que quierem imponer Sánchez y sus socios de gobierno". "Estamos aquí con una gran preocupación y determinación, pero a la vez con una gran sonrisa de brazos abiertos porque alguien tendrá que recordar que en la Constitución cabemos todos y que se tiene que hacer a través de la Ley y no de otra manera", expuso.

López Miras (Murcia): "Y todo para que Sánchez siga en su puesto"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras anunció que "vamos a utilizar todas las herramientas para que la ignominia de la ley de amnistía no llegue a su fin. Son muchos más los españoles que creen en la ley, en la igualdad, en la justicia, en la democracia y en la Constitución, que los que creen en pactar con prófugos de la Justicia para borrar delitos de delincuentes"."Y todo esto solo para que un político siga en su puesto, para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha apuntado López Miras, "lo cual es dramático, y merece adjetivos duros y contundentes", incidió.