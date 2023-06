Ayuso hurga en la herida y define a Vox con un calificativo que no les gustará

La presidenta madrileña cree que su forma de actuar le da una excusa al presidente del Gobierno para centrar su atención en ellos y meter bajo la alfombra sus múltiples problemas.

Falta un mes para que los españoles vuelvan a acudir a las urnas, esta vez para elegir al próximo presidente o presidenta del Gobierno, y la relación entre Partido Popular y Vox sigue siendo un amor-odio que deja el futuro, aún más si cabe, en el aire. En la Comunidad Valenciana hubo entendimiento, pero la situación con la popular María Guardiola en Extremadura ha provocado una crisis entre ambas formaciones. Sí, es una cuestión regional, pero es imposible que no salpique al ámbito nacional de los dos partidos. Si hay alguien que representa esa relación amor-odio entre Vox y PP es Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña se ha mostrado siempre muy dura con los de Abascal pero les ha dado la razón en algunas ocasiones respecto a temas concretos. Pues bien, en medio de esta situación, este jueves la dirigente popular ha criticado a Vox por “ponerle en bandeja” a Pedro Sánchez el discurso que está deseando dar para tapar sus vergüenzas. Y es que, para Ayuso, aunque considera que en algunas ocasiones tienen razón, Vox está sirviendo como "el verdadero colchón" y "la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa".

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la segunda sesión del Pleno de investidura.

“Creo que sobre todo lo que han tenido es el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado”, ha sido una de las frases de Ayuso que seguro no han gustado a los miembros de Vox presentes… y no presentes. Eso sí, ha afirmado que no siempre es su culpa sino que son utilizados por Sánchez y compañía para desviar la atención y centrar sus discurso en una única dirección.

Un colchón para despistar y no hablar "ni de Tito Berni, ni de los pactos con Bildu, ni de quienes están en las instituciones, ni de lo que pretende hacer el Gobierno de Sánchez, ni el deterioro institucional al que nos ha traído durante estos años”.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, durante su intervención.

Estas han sido unas palabras a raíz de la intervención en esta segunda sesión del Pleno de investidura en la Asamblea de Madrid, de Rocío Monasterio. La portavoz de Vox ha asegurado que el discurso de Ayuso es el de Vox y que gracias a ella sus ideas se han fortalecido. Intervención que no ha debido gustar a la presidenta madrileña que después ha cargado duramente contra la formación de Monasterio.