El PSOE se lía con el PSC y admite que ha pactado una agenda de ultraderecha

Mientras el Gobierno se junta en Los Yébenes (Toledo) para seguir acusando a PP y Vox de fascistas, a Illa se le escapa que Junts, el de los pactos, sigue una agenda "de ultraderecha"

A veces el discurso monolítico del "que viene la ultraderecha" se le viene abajo al PSOE. Porque por muy estudiado que lo tengan, siempre hay imprevistos. Y un imprevisto fue la tensión a la que sometió Junts al Gobierno para tratar de sacar adelante sus tres decretos ley de este pasado miércoles. Así que por esa grieta se le han escapado al PSOE y sus baronías algunas incongruencias. Cosas de no tener ensayado el que a veces no se puede pasar el rodillo.

La cosa comenzó con el Gobierno, reunido en la finca Quintos de Mora, en Los Yébenes (Toledo), donde han insistido en su apuesta por el "acuerdo y el diálogo" para "garantizar la paz social" frente a la "coalición antisocial" del Partido Popular y Vox. Ya saben: la ultraderecha, los fascistas. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, ha situado a la "coalición reaccionaria" y "antisocial" del PP y Vox frente al PSOE, porque, aseguran los socialistas, "dicen no a la subida de las pensiones, no a la bonificación del transporte, no a cualquier avance social en este país". "Su único proyecto pasa por ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos", lamentaba Alegría.

El PSOE, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Salvador Illa blanquean la xenofobia de Junts https://t.co/gNSF8u3WY0 — fermorfer (@fermorfer100) January 13, 2024

Nada nuevo bajo el paraguas socialista. Donde siempre llueve fuera y ellos nunca se mojan. Hasta que aparece Illa, con su PSC y con discurso en clave catalanista. El líder del PSC ha reprochado a Junts dejarse marcar la agenda por Aliança Catalana, en alusión a sus reivindicaciones sobre inmigración: "En el caso de España, Vox; en el caso de Cataluña, Aliança Catalana". "Competencias, bienvenidas sean, pero ¿para hacer qué? ¿Para que te marque la agenda la ultraderecha? No", ha declarado este sábado en Blanes (Girona). "Junts está cayendo en la trampa en la que ha caído la derecha española, el PP, que es dejarse marcar la agenda por la ultraderecha", dijo Illa.

Regla de tres

Es fácil hacer una regla de tres. Si Junts es socio del Gobierno y es capas de llegar a acuerdos con él y si Junts tiene una agenda de ultraderecha, quiere decir que la ultraderecha llega a acuerdos con el Gobierno. Así que la alerta antifascista se ha encendido tras dar positivo en los pasillos de Moncloa.

No es nada raro que se asemeje a los postconvergentes con los fascistas. También la CUP ha llamado ultraderecha hoy a Junts. La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha señalado hoy a Junts por enquistarse en un "discurso racista para arañar cuatro votos", por su pacto sobre políticas de inmigración con el Gobierno. En declaraciones a los periodistas durante la manifestación de enfermeras en Barcelona, Estrada ha destacado que la medida "es una operación propagandística que está realizando Junts bajo la premisa del discurso de la ultraderecha, bajo un discurso totalmente racista de vincular inmigración con delincuencia".