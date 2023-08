López Miras se planta ante Vox: ya se palpa repetición electoral en Murcia

El partido de Santiago Abascal sigue enrocado en querer entrar en el Gobierno de Murcia para facilitar, con una abstención, la investidura del candidato del PP. No se logra un acuerdo.

Vox no entrará en el Gobierno de Murcia "bajo ninguno de los conceptos". Con estas contundentes palabras, el popular Fernando López Miras dio carpetazo a las aspiraciones de Vox entrar en el poder Ejecutivo de la autonomía.

En este sentido, López Miras ha expresado que, con los nueve escaños obtenidos por la formación de Abascal, solo pueden aspirar a "cargos institucionales o acuerdos programáticos". Además, el líder del PP murciano ha manifestado su pesar por el "bloqueo" en la Región debido a la negativa de Vox de participar en las reuniones de negociación.

Y el tiempo apremia. El 7 de septiembre es el día límite con el que cuenta el actual Presidente de la Región de Murcia en funciones para conseguir ser investido. De no alcanzarlo antes de tal fecha, Murcia estará abocada a una inexorable repetición electoral. Esto es, a unas nuevas elecciones tras las vividas en el pasado 28 de mayo.

Negociaciones entre PP y Vox, sin avances

Tal y como avanzamos en ESdiario, una fuente conocedora de las negociaciones apunta que "las negociaciones están estancadas, Vox sigue pidiendo un 30% del Gobierno, es decir, una vicepresidencia y dos consejerías". Y no solo eso. "Además exigen un importante control sobre el Ejecutivo hasta el punto de pedirle al PP que los cargos que nombren deban llevar el visto bueno de Vox", incide.

"O es todo o nada para Vox", subraya la fuente consultada por este periódico. Los de Abascal tienen, por tanto, unas "pretensiones desmesuradas" teniendo en cuenta que Fernando López Miras ganó más escaños que toda la izquierda junta y que quedó, tan solo, a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta. No necesita, consecuentemente, el sí de Vox. Con que los de José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia, no voten en contra -como la izquierda- y se abstengan, ya le es suficiente a López Miras para prosperar en la sesión de investidura.

Ya se palpa repetición electoral en Murcia

La misma fuente consultada por ESdiario asegura que "varios del Gobierno de López Miras creen claramente que se va a nuevas elecciones" porque "Vox está aumentando sus pretensiones en vez de rebajarlas".

En todo caso, la repetición electoral constituye toda una "ruleta rusa" y podría desembocar en un resultado que dificulte, todavía más, la conformación del Ejecutivo autonómico: "No es descartable que, aunque Vox baje en votos y López Miras suba por el voto últil, la izquierda -que desde el 23J está más movilizada- permita al PSOE obtener un mejor resultado en Murcia y provoque que Vox tenga más peso en la conformación del gobierno", incide.

Rubén Martínez, la pieza clave de Vox en Murcia

En este sentido, es importante resaltar que aunque José Ángel Antelo es el líder de Vox en Murcia y tiene un papel destacado en las negociaciones, el "hombre fuerte" de Abascal en la región es Rubén Martínez. Como portavoz adjunto del GP Vox en la Asamblea de Murcia, tiene un papel importante en las conversaciones -ahora estancadas- con el Partido Popular.

No obstante, es destacable el pasado popular de Ruben Martínez. Y esto podría dificultar las negociaciones con los de Feijóo, ya que no está dispuesto a ceder fácilmente al ser un "rebotado del PP", tal y como lo califica la persona consultada: "Rubén es una persona muy inteligente, tiene tres carreras, pero es un ex del PP, es decir, es un rebotado del PP, y no va a facilitar en nada la negociación; al contrario, en las pocas ruedas de prensa que dio hizo más oposición al PP que el propio PSOE", sentencia.

En definitiva, la cancelación de la reunión entre Vox y el PP hace una semana evidencia el estancamiento en las negociaciones. Esto es, la situación refleja la dificultad de llegar a un acuerdo de investidura que satisfaga a ambas partes y permita avanzar en la formación de un gobierno en la región antes del 7 de septiembre.