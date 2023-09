Se va la luz en el PP en pleno directo: la graciosa reacción de Borja Sémper

La sala de prensa del PP se quedó completamente a oscuras en plena rueda de prensa del portavoz del PP. Todo indica que la DANA ha sido la causante de tal imprevisto.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha pasado por un mal trago en la mañana de este lunes. En plena rueda de prensa, cuando estaba explicando la postura del PP frente al sometimiento de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz al fugado de la justicia Carles Puigdemont, la sala de prensa del PP se quedó a oscuras.

Sin saber muy bien el motivo de dicho imprevisto, Sémper tiró de improvisación y, con el humor y cercanía que le caracteriza, protagonizó un divertido momento. "Esto entiendo que es la DANA y no que no pagamos la luz", comenzó bromeando el portavoz del PP. Y como la luz no se estabilizaba, continuó tirando de sorna. “No sé qué hacer, si ponerme a bailar o qué. Parece una discoteca de esas a las que íbamos cuando éramos más jóvenes”, ha proseguido, y sentenció, "cosas del directo".

Las carcajadas se escuchaban entre los periodistas ahí presentes. "Es el fantasma de Puigdemont", se llegó a escuchar. "Pues puede ser", respondió entre risas Borja Sémper.

El PP critica la reunión de Díaz con Puigdemont

A pesar de la momentánea idea de luz en la sala de prensa del PP, el portavoz del PP pudo proseguir con su crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, el también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, negó que la vicepresidenta se hubiera reunido con Puigdemont a título personal, sino que responde a un mandato del Gobierno, como muestra de la “peligrosa pendiente” por la que se desliza Sánchez: “Algo inédito, un escándalo que rompe cualquier convención política”, alegó.

No solo eso. Sémper ha aseverado que Yolanda Díaz no puede suspender su condición de vicepresidenta y ha ido a Bruselas, por tanto, a "allanar el camino a Sánchez". Recordó, además, la intención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de reunirse con todos los representantes políticos, excepto Bildu, y ha lamentado que Díaz prefiera reunirse con un prófugo de la Justicia que no puede entrar en España. En este sentido, en palabras del portavoz, se ha constatado que Sánchez prefiere formar Gobierno con un prófugo de la Justicia antes que pensar en los intereses generales: “Dar respuesta a los intereses de los independentistas y de un prófugo no es velar por los de todos los españoles”, afirmó.