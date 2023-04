Iceta se refiere al rey Juan Carlos como "el regatista" y evita el marrón

El ministro ha contestado a la CUP, que como no pueden presentar iniciativas que impliquen un control a la Corona, han camuflado la cuestión preguntado sobre los valores de la vela.

Uno de los momentos llamativos de la sesión de control al Gobierno de este miércoles ha sido a raíz de la pregunta de la CUP dirigida al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Una pregunta dividida en dos partes: la primera pidiendo al Gobierno que se pronuncien sobre la visita del rey Juan Carlos I a Sanxenxo; y la segunda, aquí viene lo llamativo, sobre los "valores deportivos" de las regatas en las que el emérito pretendía volver a participar.

El motivo por el que no han preguntado directamente y han añadido esa cuestión sobre los valores de la vela es porque la Mesa del Congreso no permite iniciativas que impliquen un control a la Corona, por no estar ésta sometida al escrutinio de la Cámara. Por ello, el ministro se ha centrado en la pregunta en sí y ha realizado un speech, que ha ocupado la gran mayoría del tiempo de su intervención, defendiendo esos valores de la vela y alabando lo que significa este deporte en nuestro país.

El "regatista" Juan Carlos I

CUP pide explicaciones a Iceta sobre el "regatista" Juan Carlos I



Antes, durante la realización de la pregunta, el diputado de la CUP, Albert Botrán, ha centrado precisamente su intervención en denunciar que los grupos tengan que recurrir a este tipo de "subterfugios" para poder pedir cuentas sobre los escándalos de una persona que, ha dicho, "huyó" de España "por vergüenza o miedo a la justicia".

"Señor Iceta, PSC, dejen de tapar las vergüenzas de la Monarquía", ha dicho en catalán al ministro, que lo primero que ha hecho ha sido avisarle de que estaba "mal informado" porque finalmente el padre de Felipe VI no compitió en regata alguna. Después ha comenzado con ese discurso en el que ha ensalzado el trabajo de los clubes náuticos.

Así, ha recordado que se creó en 1951 y que debe hacer bien su labor porque logró que la Vuelta al Mundo a Vela 2005-2006 partiera de la localidad pontevedresa. Además, ha recordado que este deporte es el que más medallas ha dado a España: 13 de oro, cinco de plata y tres de bronce.

Ya, al final de su intervención, Iceta a hecho referencia a esa visita del padre de Felipe VI refiriéndose a él como "un regatista que quería serlo" y ha elegido el camino fácil y no mojarse: "A usted sólo parece preocuparle la presencia de un regatista que quería serlo, pero eso es un asunto privado sobre el que no tenemos opinión".