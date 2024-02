Bolaños se lleva el chorreo del caso Koldo mientras Sánchez "sale por piernas"

El ministro de la Presidencia hace de parapeto del presidente ante un PP que busca cercar al Gobierno. Tellado: “el que calla, otorga. Conocían todo hace dos años y se callaron”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Congreso y no ha estado ni media hora en irse. “Ha salido por piernas” literalmente como ha señalado el portavoz del PP, Miguel Tellado. En plena tormenta del caso Koldo y del paso de José Luis Ábalos al grupo mixto, con varios de los presentes señalados por la trama de sobornos en la compra de mascarillas, Sánchez se ha ido del Congreso en seguida que ha podido y ha dejado de parapeto al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que se ha llevado el chorreo de la oposición.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha cercado a Félix Bolaños con el caso Koldo señalando que “el PSOE puso en marcha durante la pandemia una trama de comisiones y comisionistas, en ministerios y en autonomías, para la compra de mascarillas”. “Nos dijeron que de la pandemia saldríamos más fuertes, pero olvidaron decir que algunos socialistas saldrían más ricos”, ha subrayado.

“Decían que iban a acabar con la corrupción pero conviven con ella. Este es un gobierno cercado por la corrupción. Este es un gobierno acorralado. Están enterrados en el fango más asqueroso, se aprovecharon de una pandemia para robar, compañeros que algunos están presentes aquí. Ya cayó Koldo García, han hecho caer a Ábalos y ahora la sombra de duda se cierne sobre varios del PSOE”, han sido las duras palabras de Miguel Tellado.

El portavoz del PP ha recordado que “Pedro Sánchez ha tenido ocasión de decir que no conocía los hechos cuando cesó a Ábalos, no lo ha hecho y el que calla, otorga. Complicidad absoluta en lugar de colaborar con la Justicia”, en referencia a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo que el presidente no ha respondido. “Félix Bolaños es el ministro de un Gobierno cercado por la corrupción política, moral y económica”, ha indicado Tellado.

Miguel Tellado no ha sido el único en cuestionar a Félix Bolaños. El diputado del PP por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha indicado que “el PSOE es implacable contra la corrupción mientras quiere amnistiar los delitos de malversación que cometieron los líderes independentistas promotores del procés”.

Nacho Martín Blanco ha señalado que los "otros muchos implicados en esta trama que podrían estar sentados en la bancada socialista ya están tratando de ingeniárselas para que sus presuntos delitos entren en la Ley de Amnistía". "No permitiremos que hagan con España lo que están haciendo con su partido, degradarlo moralmente, arrastrarlo éticamente y dejarlo hecho un erial", ha instado.