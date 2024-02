Ábalos se desahoga con Alsina y acusa a Sánchez de “justiciero populista"

El exministro se defiende de las acusaciones y asegura que no tirará de la manta "porque no tiene de donde tirar". Sobre Koldo afirma que era una persona "muy entregada y comprometida".

El hombre de moda en la política y no precisamente por un buen motivo ha elegido el programa de Carlos Alsina para defenderse. Y es que, tal y como le ha confesado al principio de su entrevista al presentador de Onda Cero, ese es el objetivo ahora mismo de un José Luis Ábalos cuyo futuro en la política pende de un hilo. Como ha dicho estos días, la reputación lo es todo y la suya ya está manchada.

La verdad es que no estaba del todo limpia antes de estallar el caso Koldo pero que su amigo, asesor y mano derecha pudiera ser uno de los cabecillas de una presunta trama de corrupción relacionada con la venta de mascarillas durante la pandemia ha puesto al exministro de Fomento directamente en el disparadero. Por el momento se niega a dejar su escaño y ha pasado al Grupo Mixto. Pedro Sánchez quiere dar ejemplo y no hay negociación posible: está fuera. Por cierto que Ábalos, en una entrevista anterior en RAC1, afirmaba que no ha hablado directamente con el líder del PSOE desde que estalló todo.

Alsina comenzaba con preguntas directas sobre si tiraría de la manta o si es un peligro, una bomba de relojería, para el PSOE en esta situación. Sin embargo, el que fuera secretario de organización socialista afirmaba compungido que no tenía manta de la que tirar ni bomba que explotar.

Ábalos empezó comedido pero se fue calentando con el paso de la extensa entrevista de cerca de una hora. Especialmente cuando Alsina le insistía en la figura del presidente del Gobierno. “¿Qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez para que le trate así?”, le preguntaba el entrevistador a Ábalos, que dejaba en su respuesta ese calificativo: “Es una situación de mucha presión. El PSOE ahí actúa con una cierta impulsividad para demostrar que no es como el PP, que va más allá. En el caso del PP a la cárcel pero si son socialistas los fusilamos. ¿Cuál es el límite? Es un populismo justiciero, pero eso no es justicia”.

Por supuesto también ha habido pregunta sobre Koldo y la relación que ambos mantenían. Motivo por el cuál Ábalos está en el punto de mira. “Koldo era una persona muy entregada, muy comprometida. Y por eso, cuando llegó al ministerio decido que venga conmigo”, explica el exministro, que cuenta cómo empezó su relación: “Yo necesitaba una persona 24 horas, con la que tener confianza, ya que cuando ibas en el coche él escuchaba las conversaciones”.

Alsina alucina con el motivo por el que Ábalos para la entrevista

Sin duda el momento más viral de la entrevista ha sido cuando el ahora diputado del Grupo Mixto ha parado la entrevista porque le requerían para solucionar un problema en su casa. Justo cuando Alsina preguntaba a Ábalos sobre su relación con Aldama -el presidente del Zamora C.F. también investigado- el exministro no dejaba de mirar el móvil y Alsina se daba cuenta de la situación.

El presentador de Más de Uno, bastante sorprendido y con la sonrisa en la boca, le preguntaba el motivo. “Es que tengo la casa cerrada y quieren entrar… y tengo que decirle dónde están las llaves”, explicaba entre risas Ábalos mientras Alsina daba paso a publicidad.

Al despedirse, Ábalos agradecía el trato a Alsina y le confesaba que, aunque hay gente que le teme como entrevistador, él siempre se había encontrado muy cómodo. Una afirmación que llamaba la atención del periodista, que terminaba bromeando antes de dar por finalizada la entrevista: “¿Quién me tiene miedo? ¿Se lo han dicho en su partido?”.