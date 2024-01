Junts hará 'sudar' al PSOE con la amnistía del terrorismo: "Es irrenunciable"

Las negociaciones entre los de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont están siendo "fructíferas". Sin embargo, los independentistas pondrán a prueba una Ley de Amnistía "mejorable".

No le están poniendo facilidades los de Junts a un PSOE, y por extensión al Gobierno, que afronta una semana clave para sacar adelante una Ley de Amnistía que será defendida a ultranza en la Convención Política que se celebrará el próximo fin de semana en A Coruña. La medida de gracia que permitirá, al menos por el momento, mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa y avanzar en la negociación de unos "necesarios", tildan desde el Ejecutivo, Presupuestos para este 2024 será justificada -una vez más- como una "herramienta fundamental" para el "reencuentro total", señalan fuentes consultadas del PSOE.

Así, los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, sacarán pecho de una amnistía que, hasta el 23J, defendían que "no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial" o "no va a haber amnistía ni referéndum", como sentenciaban por doquier. La aritmética y el necesario apoyo de Junts, ahora, todo lo cambió. La derecha "trata de demonizar e instrumentalizar" la amnistía al estar "invadida por las ideas y postulados de la ultraderecha", defenderán los socialistas en A Coruña, al tiempo que afearán al PP que eran ellos los que gobernaban en España cuando "se quebró la convivencia". Todo un cambio de opinión.

La negociaciones entre el PSOE y Junts progresan adecuadamente

La relación entre los delegados de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont, aunque sumidas en la mutua desconfianza, destacan desde ambas partes, se están produciendo con la máxima cordialidad y esperanzadores avances. No son broncas, destacan desde Junts a este periódico. Al contrario, ha sido "productiva", calificaba este miércoles Jordi Turull, así, la reunión mantenida con el número tres del PSOE Santos Cerdán. Aunque, ha asegurado, "todavía tenemos mucho trabajo por delante y habrá muchos más encuentros en Madrid, en Barcelona y también fuera de España", remarcó.

Jordi Turull fent mofa i befa del president Pedro Sánchez. Hi haurà Amnistia, traspàs integral de competències en temes d’immigració i referèndum: «Si el Estado se niega a un referéndum, colorín colorado». pic.twitter.com/DKwYfuh7Bv — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) January 15, 2024

Y con la espada de Damocles apuntando a la espalda, materializada en ese "colorín colorado" de Turull si el PSOE no acepta las exigencias de Junts -entre ellas el referéndum de autodeterminación-, los de Pedro Sánchez partido a partido van sacando adelante su Ley de Amnistía. Tanto es así que, con el apoyo de Junts, el PSOE ha logrado este jueves sacar adelante las enmiendas registradas junto con Sumar, ERC y BNG. No es, sin embargo, motivo de celebración: lo peor, todo indica, está por venir.

Los "objetivos irrenunciables" de Junts

La idea de que en Cataluña no se han producido delitos de terrorismo por parte de Tsunami Democràtic y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), está fielmente asentada en Junts. No le será fácil al PSOE, si es que lo acaba consiguiendo, eliminar de las irrenunciables aspiraciones de los de Puigdemont de exonerar de toda culpa -eliminar el pasado delictivo- de aquellos que ya están condenados por terrorismo. Es más, la enmienda de Junts -entre otras- para ampliar la Ley de Amnistía hasta noviembre de 2011 e incluir, así, los delitos de "terrorismo" ya está registrada y se debatirá el martes de la próxima semana en una sesión de la Comisión de Justicia transcendental.

En esta línea, con la idea de que las enmiendas de Junts "mejoran la Ley" y "son objetivos irrenunciables", trasladan a ESdiario fuentes del partido de Puigdemont, llevarán al límite a un PSOE y Gobierno que, en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "los delitos graves" como los de terrorismo "han de estar exceptuados de la amnistía". Ha aclarado, además, que seguirán trabajando en mejorar la medida de gracia "sobre esa base y con esos principios".

Quién convencerá a quién todavía no se sabe. Lo que está claro es que la balanza, en tanto en cuanto a su poder de sometimiento o fin del Gobierno -"colorín colorado"-, se inclina sobre Junts. Y la concepción de que una macrocausa judicial contra el independentismo, que incluye tanto a los terroristas como a Jordi Pujol -cuya causa se inició a principios de 2012 en la Audiencia Nacional-, no se desprende del ideario de los posconvergentes. ¿Veremos otro cambio de opinión de Pedro Sánchez para salvar su amenazada legislatura? Esa es ahora la pregunta.