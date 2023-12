Bronca entre Sánchez y Feijóo en el Congreso: "Imposible tener menos principios"

Tensa sesión de control al Gobierno con la presencia de Sánchez. El líder del PP pregunta al líder del Ejecutivo si va a despenalizar las injurias a la Corona y a los símbolos nacionales.

“¿Cree que los españoles podemos confiar en sus compromisos?”, le espetó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de forma directa al presidente del Gobierno, a quien recuerda sus continuas mentiras. Así, en una bronca sesión de control al Gobierno, que cuenta, esta vez sí, con la presencia de Pedro Sánchez, el jefe de la oposición ha afirmado desde su escaño en el Congreso que “si hubiese respondido que no a esta cuestión, hubiésemos acreditado que, de vez en cuando, dice alguna verdad. Pero como ha dicho que sí, entenderá que este grupo ha hecho un gran esfuerzo por no emitir una gran carcajada”.

El líder del PP ha recordado, para ejemplificar sus palabras, que "mientras el presidente del Gobierno prometió poner a disposición de la Justicia a Puigdemont, ha arrancado la legislatura con la tramitación de la amnistía y que, pese a que negó reunirse con él, ahora dice que tendrá todos los encuentros que le pida".

Pedro Sánchez no tiene principios ni se le puede tomar en serio.



¿“Perra gorda”? Para él, la que le da Bildu. pic.twitter.com/fF76YGgqln — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 20, 2023

También le ha preguntado si “¿va a despenalizar las injurias a la Corona y a los símbolos nacionales? Sí o no”, le inquirió Alberto Núñez Feijóo. Critica, el líder de la oposición, además, que el PSOE "haya votado a favor de crear una comisión de investigación a jueces y fiscales cuando Sánchez garantizó protegerles, y que, mientras prometía lealtad, respeto y afecto a la Corona, ayer respaldó legalizar las injurias a esta institución".

Hoy España preocupa en la UE:

🔴Por la degradación del Estado de derecho.

🔴Por la despenalización de la corrupción y del terrorismo.

🔴Por el retroceso en derechos democráticos.



Pedro Sánchez es un brillante agente de descrédito de nuestro país. pic.twitter.com/oxMH6j8uz1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 20, 2023

Cuca Gamarra vapulea a Yolanda Díaz

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado en el Congreso a la Ministra de Trabaja que "casi un año después de haberse comprometido a facilitar el número de trabajadores fijos discontinuos inactivos, el Ejecutivo no ha cumplido su compromiso". “Esto no una novedad en este Gobierno, pero es un dato imprescindible para conocer la realidad del mercado laboral”, remarcó Gamarra.

La dirigente popular recuerda a la ministra de Trabajo y Economía Social, además, que esta cifra no es un simple número, sino personas “que están en su casa sin empleo y sin sueldo, con proyectos de vida y con expectativas profesionales”, apunta. Y añade que “para ustedes ni siquiera existen, no computan. Son los invisibles de Yolanda Díaz”. No solo eso. Acusa al Ejecutivo de Sánchez de “camuflar” la temporalidad bajo una nueva denominación de fijos discontinuos, “escondiendo” a más de 600.000 parados que están en sus casas y quieren trabajar.