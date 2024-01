El PSOE sigue usando la piñata de Sánchez en Ferraz: la Fiscalía toma partido

El PSOE ha presentado una denuncia por lo sucedido en Nochevieja en Ferraz. Entre otros delitos, apuntan a uno de odio por incitación al "magnicidio" y por amenazas a Pedro Sánchez.

Casi una semana después, el muñeco de Pedro Sánchez, con forma de piñata, que durante la Nochevieja centenares de manifestantes apalearon en Ferraz sigue dando de qué hablar. Sin ánimos de rebajar la gravedad de lo sucedido, hechos tan condenables como anecdóticamente perpetrados por, tan solo, unos pocos radicales -todo en su justa dimensión-, es evidente que el PSOE ha encontrado su primer filón de rédito político de este nuevo año. Máxime estando inmersos en pleno contexto electoral: el candidato de Sánchez para las elecciones gallegas del 18 de febrero, alertan los primeros sondeos, no mejorará el resultado de un PSOE fundido en la histórica incapacidad de convertirse en alternativa al PP.

Magnificando, así, lo realmente sucedido, incluyendo en la ecuación -incluso- a un Partido Popular que objetivamente nada tiene que ver y que, además, condenó tajantemente los hechos, están tratando los de Pedro Sánchez de mantener, en clara estrategia, la mediatización de una indecente Nochevieja a las puertas de la sede nacional del PSOE.

👀 Así de a gusto se ha quedado esta mujer con la piñata de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/6Dd8qZxxOO — EDATV (@edatvoficial) January 1, 2024

En este sentido, este viernes los socialistas materializaron la anunciada denuncia ante la Fiscalía. En un escrito remitido al Ministerio Público, tal y como avanzamos en ESdiario, pide que "se acuerde la apertura de una investigación" para "la comprobación de los hechos y la determinación de la naturaleza delictiva o no de los mismos y sus autores". Y es que los servicios jurídicos del PSOE consideran que se acometieron cuatro tipos penales distintos: injurias, delito de odio, manifestación ilícita y amenazas. "Estos hechos exceden la crítica política" y son "una exaltación de conductas con tintes violentos", se lee en el documento hecho público por el partido político.

El apaleamiento de un muñeco con la cara del presidente del Gobierno, las declaraciones de Abascal y Tellado, la agresión de Ortega Smith en el pleno del ayuntamiento de Madrid...



Denunciamos los hechos que se están produciendo.



Unos acontecimientos en donde la derecha extrema… pic.twitter.com/MPrjSs0rc5 — PSOE (@PSOE) January 4, 2024

Además, el PSOE vincula explícitamente lo ocurrido el 31 de diciembre en Ferraz con el partido de Santiago Abascal. Así, en la denuncia se señala a Vox como el "nexo común" del "hostigamiento" en las sucesivas concentraciones en Ferraz en el marco de una campaña "con tintes violentos".

La mayoría de los expertos jurídicos no ven delito

Más allá de lo condenable en el plano moral y ético, el apaleamiento en la madrileña calle de Ferraz de una piñata con forma de Pedro Sánchez y los sucesivos insultos escuchados por parte de los manifestantes, no constituye, alertan los múltiples expertos jurídicos, ningún delito.

Más allá de constituir una "cortina de humo", tal y como lo catalogan fuentes consultadas de la dirección nacional del PP, "es muy complicado apreciar delito alguno", explica a ESdiario el abogado Carlos Cotón, porque, añade, "el delito de odio se configura de dos elementos: uno, que haya una llamada expresa a la violencia y, dos, que el sujeto pasivo del delito pertenezca a un colectivo vulnerable. Es más que evidente que ni lo uno ni lo otro se dan en el caso de la piñata de Sánchez". Además, incide el abogado a este periódico, lo sucedido "está fuera de lugar y para mí es una forma de protestar inapropiada, pero no es delito", subraya.

En este misma línea, el abogado penalista José María de Pablo apunta que lo ocurrido en Ferraz no se puede catalogar de delito de odio porque, en primer lugar, "en nuestro Código Penal no existe el delito de odio, lo que existe es el delito de incitación al odio" y, en segundo lugar, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TEDH aclaran que, para que exista delito de incitación al odio, la acción debe dirigirse contra un colectivo especialmente vulnerable (una minoría discriminada por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, etc)", explica en su cuenta de X.

Sobre por qué la piñata en Ferraz NO es delito de odio, me remito a este hilo del mes pasado. https://t.co/OOvHqBYdwo — José María de Pablo (@chemadepablo) January 1, 2024

La Fiscalía, ¿al servicio del Gobierno?

Más allá del evidente rédito político y electoral que el PSOE quiere extraer de lo sucedido, la otra derivada que arroja la denuncia del partido político ante el Ministerio Público es, precisamente, que la Fiscalía acepte investigar unos bochornosos hechos, sí, pero en los que, a tenor de lo explicado por tantos eruditos jurídicos, no se aprecia la comisión de ningún delito.

"La Fiscalía es un órgano que carece de toda neutralidad porque lo elige y dirige el Gobierno. Por lo que no nos debe extrañar que aquellas conductas que es evidente que no revisten caracteres de delito, la Fiscalía sí los aprecie", destaca a ESdiario el abogado Carlos Cotón. "Máxime cuando se trata de algo que al Gobierno le interesa que sea así. En definitiva y en resumidas cuentas, órgano controlado por el Gobierno y en lógica consecuencia de lo anterior, carente de la objetividad y neutralidad que se le exige a todo órgano judicial", remarca.