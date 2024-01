“El relato en base a anécdotas”: la estrategia de Sánchez que ya cansa a Feijóo

El PP considera que tanto la "piñata" de Pedro Sánchez en Ferraz como la reunión que un concejal del PP, Daniel Sirera, mantuvo con Junts en agosto son "cortinas de humo" del PSOE.

"El PSOE está un poquito subidito", asegura a ESdiario, con palmario malestar, un destacado popular de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. Se refiere a lo que desde el PP consideran las primeras "cortinas de humo" de Pedro Sánchez en lo -poco- que va de año: desde la "piñata" con la cara del presidente del Gobierno que apalearon en fin de año en Ferraz hasta la reunión en agosto de un actual concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con Junts.

"El PSOE está en el anecdotario diario", inciden desde la dirección nacional del PP a este periódico. Describen, así, la estrategia de un PSOE fundido en La Moncloa -una cada vez más delgada línea divisoria distingue al partido del Gobierno- que trata ansiosamente de desviar la atención de una polémica Ley de Amnistía, de reuniones con Puigdemont en el extranjero y hasta del -impensable, hasta hace unos meses- regalo del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. De la necesidad se hizo virtud, sí, pero saben los del Ejecutivo que tales rotundos cambios de opinión, máxime en un contexto electoral -elecciones gallegas, europeas y vascas-, pueden perjudicar gravemente los intereses político-electorales del Partido Socialista. Y por esas no pasan: han puesto los socialistas toda la artillería mediática a funcionar.

Los socios de Sánchez no se han arrepentido y han mostrado su voluntad de "volver a hacerlo".



Con la reforma del Código Penal queremos reforzar al Estado frente a las amenazas de los secesionistas. pic.twitter.com/jtZMB3k388 — Partido Popular (@ppopular) January 4, 2024

Y siguiendo la táctica de un "relato que se convierte en una suma de anécdotas", describen desde la órbita de Feijóo a ESdiario, tres han sido los acontecimientos que han permitido al PSOE, en estos cuatro primeros días del 2024, desviar la atención mediática hacia aquello más políticamente favorable: la "piñata" de fin de año con la cara de Sánchez en Ferraz, la reunión del PP con Junts en agosto del año pasado y, continúa revoloteando por ahí, el "prefiero limpiar escaleras" de la exalcaldesa de Pamplona de UPN.

La piñata de Pedro Sánchez

Totalmente digno de reproche ético, moral y, desde luego, político, la piñata con la cara del presidente del Gobierno que centenares de manifestantes apalearon -entonando un sinfín de insultos- en Nochevieja en Ferraz ha permitido al PSOE sacar tajada política al introducir, haciendo malabares justificativos, al PP en la ecuación.

Los de Feijóo condenan lo perpetrado por "energúmenos violentos" a las puertas de la sede del PSOE. "El mismo PSOE que acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez", aseguran desde Génova. "No nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena", sentencian.

En todo caso, aún rechazando lo sucedido, consideran los más próximos a Feijóo que la magnitud con la que el PSOE ha tratado este "vergonzoso", catalogan, suceso en Ferraz vislumbra el intento de usarlo como una "cortina de humo mediática".

La reunión PP-Junts en agosto

En este mismo orden lógico, un muy próximo a Feijóo traslada a este periódico que "nosotros no hemos tragado con las reivindicaciones de Junts como sí hizo el PSOE", en respuesta a la, catalogan desde Génova, "resesa" polémica de la reunión "¡en agosto!" -exclaman desde el PP- entre un concejal popular del Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y los de Puigdemont.

Si bien una reunión sin luz ni taquígrafos, en la máxima discreción -la habitualidad en reuniones entre partidos-, desde la dirección nacional del PP la enmarcan en la más absoluta normalidad democrática y política. "Nos vamos a cruzar con diputados de Junts en la cafetería del Congreso y en otros espacios", inciden a este periódico con cierta estupefacción desde el PP.

No solo eso. "No se puede mezclar y comparar todo", subrayan los de Feijóo consultados, argumentando que "Feijóo hubiese podido pactar con Junts" pero "la verdad es que no lo hizo". "Y el PSOE sí", distinguen los populares, al tiempo que remarcan que "lo importante" es a qué se "está dispuesto a ceder" no el mantener tal "reunión informal de un concejal". Se trata, pues, de otra cortina de humo más, infiere el PP, de Pedro Sánchez.

El "fregar escaleras" de Cristina Ibarrola (UPN)

"Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu. Jamás pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada. Pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras", aseguró hace unos días la ya exalcaldesa de Pamplina Cristina Ibarrola.

Lo cierto es que "es evidente que lo que he querido decir es que prefiero realizar un trabajo digno, duro y mal pagado como el de la limpieza, a vender mis principios y ganar 100.000€ en un sillón pactando con Bildu de forma indigna. Cualquier otra interpretación es falsa, interesada y partidista", remarcó, a posteriori, la política de UPN.

Es evidente que lo que he querido decir es que prefiero realizar un trabajo digno, duro y mal pagado como el de la limpieza, a vender mis principios y ganar 100.000€ en un sillón pactando con Bildu de forma indigna. Cualquier otra interpretación es falsa, interesada y partidista — Cristina Ibarrola (@crisibarrola_) December 28, 2023

Quizás, por tanto, unas palabras originalmente no bien expresadas, lo que sí es seguro es que han permitido desviar la atención de lo sucedido el pasado 28 de diciembre: el PSN-PSOE, en contra de su palabra, otorgó vía una moción de censura la Alcaldía de Pamplona a Bildu.

Elevando, así, la anécdota a categoría, una vez más, el PSOE magistralmente consiguió desviar la atención de un acercamiento que, aun necesitándolo para proseguir en el poder, no es de su máximo agrado: son muchos los electores socialistas los que -todavía- no ven con buenos ojos el desenvuelto acercamiento de Sánchez a un partido con el que jamás iba a pactar "si quiere se lo repito viente veces", remarcó en 2015 en Navarra TV.