13 curiosidades sobre los aguacates que quizá no conozcas

Es el ingrediente de moda, y el protagonista de los platos preferidos por los “foodies” y los influencers de Instagram.

Aunque parece que muchos han descubierto el aguacate recientemente, el hombre lo lleva consumiendo desde hace muchos siglos. De hecho, el aguacate es anterior al hombre, ya que se cree que su origen hay que buscarlo en América Central hace unos 50.000 años. Repasamos 13 curiosidades sobre este saludable y delicioso fruto.

1 ¿FRUTA O VERDURA?

El aguacate, cuyo nombre científico es Persea americana, es una fruta. Es verdad que se aleja bastante del estereotipo que todos tenemos en la cabeza de la típica fruta, dulce y jugosa, pero, botánicamente, está claro: nace de una flor y contiene semillas. Sin embargo, es cierto que tiene aspectos que lo diferencian de otras frutas más comunes, como su sabor (más salado que dulce), y, sobre todo, su textura grasa, por lo que, culinariamente, puede clasificarse como una verdura.

2 EL CURIOSO ORIGEN DE SU NOMBRE

La palabra “aguacate” procede del término náhuatl (la lengua de los aztecas) “ahuacatl”, que significa literalmente “testículo”. No se sabe si los antiguos habitantes de México le dieron este nombre por su forma, o por la manera en la que cuelgan de los árboles, aunque también podría ser por las propiedades afrodisiacas que le atribuían. En cualquier caso, los aztecas evitaron que se extinguieran, ya que, desaparecidos los dinosaurios (que los ingerían enteros y diseminaban las semillas a través de sus excrementos), si no hubieran sido cultivados por el hombre, probablemente no habrían llegado hasta nosotros.

En varios países latinoamericanos, como Chile, Argentina o Perú, el aguacate recibe el nombre de “palta”, que proviene del quechua “pallta”, que hace referencia a una carga que se lleva colgada. También es conocido como “aguaco”, “ahuaca”, “cura”, “pagua”, e incluso, en algunas zonas de EEUU, se denomina “alligator pear”, o “pera cocodrilo”, por su forma, y la rugosidad de su piel.

3 EL ÁRBOL DEL AGUACATE

El árbol del aguacate, llamado aguacatero, palto, o simplemente aguacate, ofrece también unas cuantas curiosidades. Para empezar, son hermafroditas. En realidad, son monoicos, lo que quiere decir que las flores tienen características sexuales femeninas y masculinas… pero no al mismo tiempo. Un día se abren como hembras, y al día siguiente, lo hacen como machos. Por eso, para lograr la fecundación, se necesita que haya otro árbol cerca, pero de otra variedad que sea complementaria (quizá por eso, los aztecas lo consideraban un símbolo del amor y la fertilidad). Otra particularidad es que, a pesar de que crecen relativamente rápido, no dan fruto hasta pasados entre 7 y 10 años. Por último, es también curioso saber que su madera es de muy buena calidad y que en algunos países se acostumbraba a construir yugos con ella.

4 CUIDADO CON SU PIEL

Aunque la mayor parte de la gente no lava los aguacates antes de consumirlos, ya que la piel no se come, un informe de la FDA (el organismo del que depende la seguridad alimentaria en EEUU), reveló en 2018 que un porcentaje significativo de los aguacates que se comercializaban en el país tenía en su piel Listeria, una bacteria que puede causar importantes problemas en los humanos. Pero, además, la piel por sí misma, es tóxica para perros y gatos, debido a una sustancia llamada “persina”.

5 ¿CÓMO CONSERVARLOS?

Como ocurre con muchas otras frutas, la mejor forma de almacenamiento y conservación, dependerá del grado de maduración. Los aguacates verdes estarán mejor fuera de la nevera. Podemos, incluso, acelerar su maduración envolviéndolos en papel de periódico, o colocándolos cerca de un plátano o una manzana, que desprenden etileno, un gas que favorece la maduración. Si, por el contrario, tenemos aguacates en su punto, y queremos que nos aguantes unos días más, podemos ponerlos en la zona de frutas y verduras de la nevera. También se pueden congelar, pero nunca enteros. Lo adecuado es pelarlos, partirlos en trozos, y meterlos en bolsas alimentarias antes de introducirlos en el congelador.

6 ¿SE PUEDE EVITAR QUE SE OSCUREZCAN?

Uno de los inconvenientes del aguacate, a la hora de su preparación, es su tendencia a oscurecerse. Esto se debe a la oxidación de unos compuestos llamados fenoles, y, aunque su consumo no supone ningún problema para la salud, no es demasiado estético. Afortunadamente, hay algunos trucos para evitarlo. El más efectivo es añadir un poco de zumo de limón, que inhibe las enzimas causantes de la oxidación. Si no queremos usar limón por cualquier motivo, otra forma eficaz de evitar el oscurecimiento de la pulpa es evitar que esta entre en contacto con el oxígeno, cubriéndolo con papel film de cocina. Ah… y, contrariamente a lo que piensa mucha gente, dejar el hueso junta a la pulpa, no sirve de nada.

7 ¿CÓMO ELEGIRLOS?

Para elegir los aguacates, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el color de su piel. Aunque hay variedades más oscuras que otras, normalmente, el tono verde claro de un fruto indica que aún no está maduro, por lo que, si queremos aguacates para consumirlos en el momento, tendremos que optar por los que estén más oscuros (con cuidado de que no estén pasados). Sin embargo, la forma más eficaz de comprobar el punto de maduración de esta fruta, es haciendo una ligera presión sobre ella. Debe estar firme, pero ceder ligeramente. Por último, hay que fijarse en el “botón” (la parte por donde el aguacate estuvo unido al árbol), que no debe “bailar”, y que, al quitarse, debe dejar ver un color verde amarillento.

8 ¿DÓNDE SE PRODUCEN AGUACATES?

El mayor productor de aguacates del mundo es México. Nada raro, teniendo en cuenta que es el lugar de origen de esta fruta, y, sobre todo, que son los primeros consumidores de aguacate. Sin embargo, tenemos la suerte de que, en nuestro país, existen varias zonas que ofrecen las condiciones ideales para su cultivo. Además, lógicamente, de las islas Canarias, que fue en primer punto de Europa en donde comenzaron a producirse, en la península son famosos los aguacates de la Axarquía malagueña y los de la Costa Tropical de Granada, y más concretamente los de Almuñécar. Allí se cultivan desde principios de los años 60, aunque en esa época eran un lujo y podían costar unas 200 ptas/kilo.

9 ¿CUÁL ES LA MEJOR VARIEDAD?

Existen muchas variedades de aguacate, pero, suelen dividirse en 2 grupos: A y B, dependiendo del tipo de flor que tengan. En cualquier caso, sólo unas cuantas tienen importancia comercial. La más extendida del grupo A, tanto a nivel mundial, como en nuestro país, es la variedad “Hass”. Se reconoce por su piel rugosa y su color verde muy oscuro, casi negro. La pulpa es muy mantecosa, con poca fibra y sabor delicado, que recuerda a los frutos secos, por lo que muchos expertos creen que es la mejor. Al mismo grupo que el Hass también pertenecen variedades como la Reed (reconocible por ser redonda), o la Pinkerton (con el hueso más pequeño de lo normal). De entre las del grupo B, destaca, por encima de las demás la variedad Fuerte (de piel lisa y de color verde claro y brillante), que suele cultivarse con la Hass para lograr la polinización.

10 ¿SOLO O EN GUACAMOLE?

El aguacate resulta delicioso de muchas maneras: desde untado en pan (sí, sí… como si fuera mantequilla), solo con sal y pimienta, o formando parte de otros platos, como ensaladas, o sushi. Los brasileños suelen tomarlo con azúcar o miel, y, En Filipinas, es muy corriente elaborar con él batidos de leche. Sin embargo, si hay un plato elaborado a base de aguacate que destaque por encima de todos los demás es, sin duda, el guacamole, que data de la época de los aztecas. La leyenda cuenta que fue el dios Quetzalcóatl quien se lo entregó para sacar partido a los aguacates que tenían a mano. Se cree que se elaboraba moliendo la pulpa con agua, en morteros de piedra volcánica, iguales o muy parecidos a los molcajetes que se utilizan en la actualidad en México, cuando se hace de forma tradicional. Los españoles que conocieron así el “ahuacamoli”, al que rebautizaron como “guacamole”, y añadieron cebolla y limón.

11 ¿ES SANO COMER AGUACATES?

Resumiendo mucho, sí. El aguacate es un alimento saludable. Es muy rico en antioxidantes y sus grasas son principalmente monoinsaturadas (como las del aceite de oliva). Es rico, además, en vitaminas C, E y B9, y nos aporta dosis apreciables de potasio, fósforo y zinc. No obstante, hay que comerlo con moderación, ya que, a pesar de que sus grasas son buenas, no dejan de ser eso: grasas, que engordan, independientemente de su calidad.

12 DEL AGUACATE…. HASTA EL HUESO

Evidentemente, el aguacate se cultiva por su rica y mantecosa pulpa, pero, antiguamente, su hueso servía para algo más que cultivar nuevos árboles. Al parecer, la semilla del aguacate contiene un líquido lechoso que, al cocerse, se convierte en un potente colorante de color rojo, una especie de tinta, que se usaba para escribir.

13 ¿TODO SON VENTAJAS?

Lamentablemente, no. Aunque el aguacate tiene muchos “pros” (es un fruto saludable y con muchas posibilidades gastronómicas), tiene también su “contra”, o “lado oscuro”. Para producir 1 kilo de aguacates son necesarios unos 1.000 litros de agua, por lo que algunos grupos ecologistas alertan del riesgo que ello conlleva para las reservas hídricas de las zonas de cultivo.