España coloca 6 restaurantes entre los 50 mejores del mundo

El peruano Central, en Lima, ha sido coronado como mejor restaurante del mundo y le acompañan en el podio los españoles 'Disfrutar' y 'DiverXO'. Quique Da Costa es el que más puestos sube.

El restaurante 'Central' del chef peruano Virgilio Martínez se ha coronado en el Palau de Les Arts en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, como el mejor restaurante del mundo durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', seguido de los españoles 'Disfrutar' y 'DiverXO'. La ceremonia ha constatado, además, el ascenso del restaurante de Quique Dacosta en Dénia (Alicante) hasta la vigésima posición y la irrupción de Ricard Camarena Restaurant, en València, entre los 100 mejores, en concreto en el número 96.

'Central' ha tomado el relevo del danés 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed, que se coronó como el mejor en 2022 y que este año ha entrado a formar parte en los 'Best of the best', el 'hall of fame' de la lista, donde están presentes los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca.

'Central', elegido también como el mejor restaurante de América Latina por '50 Best Latam', se ha alzado con el galardón al mejor restaurante del mundo, ascendiendo del segundo puesto al primero en solo un año. Al frente de su cocina se encuentra el chef Virgilio Martínez, que se ha erigido en el mejor representante de la nueva generación de chefs peruanos, impulsando la difusión de la gastronomía peruana.

De esta forma, el segundo mejor restaurante del mundo es para 'Disfrutar' de Barcelona de los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que sube una posición y se hace con el galardón de mejor restaurante de Europa, mientras que 'DiverXO', del cocinero madrileño Dabiz Muñoz, gana una posición al situarse en la tercera plaza del ranking.

Un prestigioso ranking que cuenta con hasta seis restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, cuyos chefs se han vuelto a colocar esta noche la icónica bufanda roja que caracteriza a estos galardones.

Así, el Asador Etxebarri (Vizcaya), de Bittor Arginzoniz, sube dos plazas en esta edición, pasando del sexto al cuarto puesto, mientras que la mayor subida en el ranking de los españoles la protagoniza Quique Dacosta, ya que su establecimiento en Denia ascendió del puesto 42 al 20.

Por su parte, en el puesto 22 se sitúa el 'Elkano' de Aitor Aguerri en Guetaria (Guipúzcoa), mientras que en el 31 figura 'Mugaritz' de Andoni Luis Aduriz, que pierde 10 plazas en esta edición.

Estos seis restaurantes españoles se unen a los 'Aponiente', del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), situado en el puesto número 64, mientras que 'Azurmendi', de Eneko Atxa, está en el 81, y el proyecto de Albert Adriá 'Enigma', se instala en el 82, mientras que la ciudad anfitriona este año de la gala, Valencia, entra por primera vez en la prestigiosa lista con 'Ricard Camarena Restaurant', en el puesto 96.

Aduriz recibe reconocimiento a su contribución gastronómica

Una gala donde se coronó al español Miguel Ángel Millán de 'DiverXO' como el mejor sumiller del mundo. Así, el somelier del restaurante triestrellado madrileño, que ha pasado por Santceloni o Kabuki Wellington, releva en este galardón, que otorga la bodega española Beronia, al 'maitre' y sumiller del Celler Can Roca, Josep 'Pitu' Roca, que se hizo con este reconocimiento el pasado año en Londres.

Unos premios que se desvelaron durante el transcurso de la gala como el de mejor restaurante sostenible que recayó en el sudafricano 'Fyn', mientras que el galardón al mejor pastelero fue para Pía Salazar de 'Nueva' en Quito (Perú).

En el transcurso de la gala también se reconoció la trayectoria del chef vasco Andoni Luis Aduriz, dueño de 'Mugaritz' en San Sebastián, que recibió el 'Icon Award' de manos del chef Massimo Bottura y que levantó a los cocineros asistentes de sus asientos para brindar una gran ovación al cocinero vasco.

Un galardón que la organización concede a la persona que haya hecho una contribución sobresaliente al mundo de la gastronomía digna de reconocimiento internacional y que haya utilizado su plataforma para sensibilizar e impulsar un cambio positivo en el sector.

Un premio que se le otorga por su "incansable labor" a lo largo de sus tres décadas de carrera en la promoción de la agricultura sostenible y la reducción del desperdicio alimentario, al tiempo que trabaja por una industria gastronómica comprometida social y medioambientalmente.

También han recibido, entre otros, sus premios la chef mexicana Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en Ciudad de México, como la mejor cocinera del mundo en 2023, que también recibió la buena noticia de que su local entraba en este prestigioso ranking, debutando en el puesto 49.

Por su parte, Nora Fitzgerald (Amal) y el dúo Othón Nolasco y Damián Diaz (No Us Without You LA) recogieron el premio 'Champions of Change 2023', que reconoce a hosteleros que están creando un cambio positivo en sus comunidades a través de su trabajo.

Mientras que el restaurante neoyorkino 'Tatiana' del chef Kwame Onwuachi recibió el 'One To Watch 2023', un premio que premia el talento internacional emergente del establecimiento, que, aunque no figure de momento en la lista de los 50 mejores del mundo, se espera que entre en esta prestigiosa lista próximamente.