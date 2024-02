Los 9 mejores restaurantes para saborear Italia en Madrid

Aunque la cocina italiana es una de las más extendidas del mundo, no todos los restaurantes que encontramos pueden presumir de autenticidad… ni todos hacen lo mismo.

Cuando hablamos de gastronomía italiana, todos pensamos en recetas clásicas de pasta y pizza. No se puede negar que son platos distintivos de su cocina y que en casi todos los restaurantes (por no decir todos) podemos encontrarlos en la carta, pero hay muchos establecimientos que tienen un plus de originalidad o de personalidad que merece la pena conocer. Nos damos una vuelta por algunos de ellos, sin salir de Madrid.

BOCCONDIVINO

LA COCINA ITALIANA… MÁS AUTÉNTICA

Para muchos (y de los que saben), el italiano más auténtico que hay en Madrid. Comenzó su andadura en 1999 y, durante más de una década, fue, gracias a su fundador, el sardo Ignazio deias, la referencia absoluta de la cocina transalpina en la capital. Desapareció por motivos personales y, después de unos cuantos proyectos de corta duración, Deias volvió a la escena en una nueva ubicación, pero con las mismas ganas y el mismo buen hacer. Platos de Cerdeña, claro, pero también de otras regiones, que en todos los casos respetan escrupulosamente la tradición, y que se salen de los caminos trillados: “sarda in saor” (sardina en escabeche a la veneciana, con cebolla y frutos secos), “berza rellena de cerdo con especias y jugo de carne”, “guiso sardo de sepia con alcachofas frescas”, “penne en salsa picante de tomate, ajo negro y nduja de Spilinga (una especie de sobrasada picante)”, “pintada guisada con vino blanco y hierbas”... Sabor auténtico y espectacular bodega.

C/ Poeta Joan Maragall, 17-19

DON GIOVANNI

LA COCINA ITALIANA… MÁS TRUFADA

Un “personaje” (en el mejor sentido de la palabra) que no puede faltar en este repaso es el hombre que hay detrás del restaurante Don Giovannni. Andrea Tumbarello, también conocido en el mundillo como “Trufarello”, es una fuerza de la naturaleza que da personalidad a un local en el que la trufa es la protagonista en platos como el “uovo Millesimé” (yema de huevo de corral, caviar de trufa, láminas de trufa y crema de boletus”, o en pizzas y pastas. Entre sus “hits”: la “burrata pugliese affumicata e caramellata”, o los “spaghetti alla carbonara” originales (con guanciale, yema de huevo, pimienta y pecorino). Amplia carta con las pastas y pizzas más emblemáticas de Italia, y bodega a la altura.

Paseo de la Reina Cristina, 23 (posterior)

ORNELLA CALEIDO

LA COCINA ITALIANA… CON LAS MEJORES VISTAS

El último proyecto de Enrico Bosco, fundador el gruppo Pulcinella, es este segundo local con el nombre de la mítica actriz italiana, que mantiene la fórmula del restaurante del barrio de Salamanca (C/ Velázquez, 18), en cuanto a autenticidad y fantástica relación calidad-precio, pero al que suma una agradable terraza acondicionada con unas espectaculares vistas de Madrid. En la carta, platos como el “tagliolini de trufa”, el “scialatielli de bogavante”, o los “spaghetti brontesi”, con pistachos de Bronte y straciatella de burrata. Para terminar, uno de los postres más famosos de Madrid: el “Nuttelotto” (crema de mascarpone con base de galleta y Nutella). Buena carta de destilados, y cócteles y una atractiva programación de espectáculos en directo para las noches de los domingos.

Paseo de la Castellana, 259E (bajo las Cuatro Torres)

LEONARDO

LA COCINA ITALIANA… MÁS SOFISTICADA

Aunque la cocina italiana destaca, sobre todo, por su simplicidad y la sencillez de sus ingredientes, siempre hay un espacio para el lujo, como demuestra este restaurante. La exclusividad llega a la mesa en forma de productos como el caviar imperial, las ostras Gillardeau del calibre 2, la trufa negra, y la blanca de Piamonte (en temporada), el atún rojo de Balfegó, o las carnes maduradas. Y también en la elaboración de los platos más sencillos, porque el chef, Giovanni Borrione es un maestro “pastaio” con más de 26 años de experiencia que elabora artesanalmente, y a diario, toda la pasta que sirve en el restaurante. Gnocchi, rigatone, pachheri, linguini o, una de sus especialidades: el raviolo de plin, relleno de carne y verduras asadas, que aprendió a hacer junto a su abuela en el Valle d´Aosta cuando era un niño. Cuenta además con un horno de leña (alimentado por madera de olivo, que alcanza los 400º) en donde se hornean una decena de variedades de pizza. Entre los entrantes: la “burratta envuelta en oro”, el “carpaccio de gamba roja”, las “vieiras asadas con crema de azafrán, apio y aceite de romero”, o la selección de quesos o embutidos artesanos italianos. Carta de vinos con muchas referencias italianas, y cócteles de autor.

C.C. La Finca Grand Café. Avda. Luis García Cereceda, 5

OSTERIA BRAVISSIMO

LA COCINA ITALIANA… MÁS VIAJERA

La esencia de Osteria Bravissimo se inspira en la figura de la tía de Lapo Canale, que es uno de los socios. Esta buena señora fue, al parecer, una incansable viajera y cocinera, que a su vez estaba influenciada por su abuela (la Nonna). Recogía recetas de todo el mundo y las transformaba, incorporando su toque personal e italiano. De hecho, la carta está diseñada como un viaje por distintas ciudades, países y continentes, y el menú de este periplo culinario comienza con un “billete” de oblea que se come. Que nadie busque platos clásicos, pero sí otros divertidos y originales, como el “brioche de rabo de toro con zabaione de Marsala”, el “taco de osobucco con emulsión de chipotle, cebolla encurtida y parmesano rallado”, las “braviolis de Sofía Loren con salsa arrabiata”, o el “secreto ibérico a la parrilla sobre falso risotto de sobrasada”. De postre, su versión del cannolo siciliano, o la tarta de quesos italianos. Además, interesante carta de vinos (tampoco los típicos) y cócteles en un espacio cuya decoración es también un viaje por distintos países del mundo. Terraza para el verano.

Paseo del Pintor Rosales, 52

MERCATO ITALIANO

LA COCINA ITALIANA…. PARA LLEVAR

Es un concepto más informal, de tienda-restaurante gourmet de productos y gastronomía italiana. Puedes encontrar una amplia selección de los mejores embutidos, quesos, pastas, vinos y otros productos italianos… que puedes llevarte a casa, o consumir en el

restaurante, preparado por ellos en el momento. Allí se hacen diariamente todos los platos, además de un pan artesano de masa madre, pizza al taglio y la auténtica focaccia genovese. Entre los platos más demandados: “panzeroti di burrata pugliese, pomodorini e basilico, con vellutata di pesto al basilico” (una especie de raviolo grande relleno de burrata, tomatitos y albahaca, con una crema de pesto, “caponata siciliana” (pisto con berenjena, cebolla, tomate, aceitunas y alcaparras, o la lasaña de calabaza, trufa negra y prosciutto, gratinada con scamorza. También tablas, o tostas. Para los golosos, el tiramisú. Precios amables.

C/ Ríos Rosas, 50

ACCADEMIA DEL GUSTO

LA COCINA ITALIANA… MÁS DIDÁCTICA

Es una escuela de cocina italiana y también tienda de productos italianos. La dueña, Nicoletta Negrini, es una apasionada de España y se instaló aquí hace muchos años, pero también es una de las mejores embajadoras de la gastronomía de Italia en nuestro país. Patrocina, por ejemplo, el concurso de cocina creativa Negrini que se celebra cada año en Madrid Fusión. La escuela ofrece cursos de cocina y de vino para particulares y aficionados, (incluso niños con padres, o jóvenes), sobre muchas materias: desde pasta fresca o pizza, a vinos de las distintas regiones del país. También imparten cursos para profesionales, que se diseñan expresamente según sus necesidades. Y también ofrecen la posibilidad de diseñar tu propio curso para grupos de amigos, fiestas de cumpleaños, o Team Building.

C/ Cristóbal Bordiú, 55

PARKING PIZZA

LA COCINA ITALIANA… MÁS URBANA

En pleno centro financiero de Madrid, acaba de abrir sus puestas Parking Pizza. El restaurante, que ya existía en Barcelona, se llena a diario de público joven y guapo, que ocupa las mesas corridas de un espacio urbano y estétca industrial, para degustar sus pizzas, pero también sus focaccias, ensaladas, embutidos italianos, entrantes (como el vitello tonnato) y platos de pasta (riquísimos los fetuccini puttanesca). Precios también jóvenes.

Paseo de la Castellana, 89

OZIO GASTRONÓMICO

LA COCINA ITALIANA… MÁS SICILIANA

La chef palermitana Margherita Fuligni es la responsable de poner en Madrid un trocito de su Sicilia natal con recetas clásicas, como la caponata (especie de pisto con berenjena), el “capuliato” (pasta típica siciliana con pesto casero de tomates semisecos, ajo y albahaca), o el cannolo. Atención al horno de leña, del que salen algunas pizzas elaboradas por su pizzaiolo Alessandro Prinzis, dignas de mención, como la “capricciosa di Ozio” (con crema de alcachofas, polvo de aceitunas negras, prosciutto cotto y mozarella de búfala). Buena bodega y cálido ambiente.

C/ Aviador Zorita, 37