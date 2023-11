Black Friday 2023: Compra con cabeza y de forma segura

Llega el Black Friday, el día de grandes rebajas para hacer las compras de Navidad con antelación. Te damos varios consejos para comprar de forma inteligente y con seguridad.

El Black Friday o “Viernes Negro” en español es un día que nació (como no) en Estados Unidos por un motivo totalmente ajeno al que conocemos actualmente. El caso es que, este día, que coincide con el día después del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos, está caracterizado por los atractivos descuentos que reinan en todas las tiendas habidas y por haber. Se ha popularizado tanto que este periodo de rebajas ya no empieza el 24 de noviembre, sino que a comienzos de mes ya podemos ver ofertas que llevan de titular “Black Friday”. Por tanto, nos encontramos con una promoción que nació en Estados Unidos, pero que ahora se celebra en todo el mundo y cada vez es más popular, una promoción que cada vez comienza antes y una promoción que ya no solo está en tiendas al uso, sino que ha llegado hasta clínicas dentales o estéticas.

Otro de los aspectos que debemos destacar y por los que es tan atractivo el “Viernes Negro” es que, a diferencia de las rebajas de enero o verano, los artículos están rebajados por tiempo limitado. Esto quiere decir que podemos comprarnos un jersey de temporada a un precio mucho más barato del que estará la semana siguiente. Si no existiera el Black Friday tendríamos que esperar hasta enero para comprarlo con descuento. Parece una tontería, pero no. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina nos encontramos con… ¡Chan Chan! Navidad. Y las fiestas navideñas son sinónimo de regalos y qué mejor que comprarlos con algo de descuento.

En resumen, esta tradición de descuentos está híper masificada lo que significa que el consumidor está abrumado de multitud de productos con precios muy atractivos que, sumado al estrés de querer comprar rápido para no quedarte sin el artículo en cuestión, se puede convertir en tu peor enemiga. Te vamos a explicar el porqué y cómo puedes evitarlo.

Consejos para comprar con cabeza y realmente ahorrar dinero

¡Hagamos caso a los expertos! La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos da una serie de pautas para ahorrar dinero y comprar inteligentemente en este periodo del año: