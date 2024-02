ERC con fondos de la UE y Putin financiaron el lobby ruso de la euroespía letona

La europarlamentaria Tatjana Zdanoka defendió al Kremlin desde el Parlamento y su fundación con terminales en 20 países europeos

Tatjana Zdanoka no sólo ha compatibilizado desde 2004 su labor de espía de Vladimir Putin y eurodiputada letona. Ha dirigido un lobby ruso con tentáculos en 20 países europeos, incluida España. Sus delegados suelen ser gestores de la Casa Rusia, eminencias ortodoxas o periodistas. Ha defendido a Putin tras su invasión de Ucrania y envenenamiento de disidentes. Su ong recibió fondos de Putin. Lo prueban sus mensajes. Y de su eurogrupo (EFA/Los Verdes). Lo confiesa Zdanoka.

Y ERC forma parte de ese eurogrupo. No en vano, su fin es “defender la autodeterminación de las naciones y regiones”. Esto vale para los indepes y la espía: desacreditar gobiernos que supuestamente oprimen minorías. En su caso seis millones de ruso hablantes, especialmente en Letonia. No es una táctica nueva. Hitler y Putin la han usado para justificar anexiones.

Denuncia la opresión una ex miembro del Partido Comunista letón entre 1971 y 1991, cuando su país estaba bajo la bota soviética. No fue mera afiliada. “Bajo el régimen soviético fue miembro del Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Letonia. También fue seleccionada para participar en un Comité Central hasta la disolución del partido en agosto de 1991”.

Los servicios de inteligencia sospechan que la ong de Zdanoka es una tapadera rusa. Esto hace más inquietante que sus terminales españoles radiquen en Barcelona, donde confluyen estrategias rusas con los indepes afloradas por los jueces y sus fotos del 1-O.

Fue elegida eurodiputada en 2004. En 2005, según sus correos, empieza a trabajar para el servicio secreto de Putin. En 2007 funda su ONG. Defiende a los rusoparlantes de Letonia, pero, sobre todo, ejerce de lobby ruso.

La euroespía defiende desde Bruselas la libertad de Junqueras.

“Hasta ahora, la mayoría de las actividades han sido patrocinadas por la facción de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo. Una parte de los gastos se cubrió con los fondos personales de la eurodiputada T. Zdanoka y de otros miembros de la Alianza”. ERC financia la defensa del Kremlin.

Y ella devuelve el favor en el Parlamento Europeo en 2021: “En España mis antiguos colegas eurodiputados Oriol Junqueras y Raül Romeva, así como varios otros catalanes, están encarcelados. La UE, tal como está ahora, no es adecuada para el papel de juez de terceros países en materia de derechos humanos, ya que la gente tiene todo el derecho a preguntarse: ¿quién es el juez?”.

La ex comunista soviética se manifiesta por la libertad de los indepes.

Su lobby crece. “Reúne a figuras públicas, periodistas y políticos rusos de los países de la UE. Dado el evidente dominio ruso de la Alianza, se anima a sus miembros no sólo a establecer contactos, sino también a convertirse en miembros de organizaciones públicas y políticas en sus países. Cuanto mejor representados estén los rusos en los principales partidos nacionales, más rápido estos partidos comenzarán a competir entre sí para representar los intereses de sus votantes de habla rusa. Los miembros de la Alianza pueden intercambiar experiencias y coordinar sus acciones en la lucha contra las manifestaciones de rusofobia, característica de parte de los medios de comunicación occidentales”. Quiere activar/desestabilizar seis millones de rusos dispersos por Europa.

Los compañeros de viaje y financiación de su ong en defensa de Putin.

ERC no es su único compañero indepe de viaje. En 2023 Izaskun Bilbao (PNV) presenta un informe sobre lenguas minorizadas por la UE. “La investigación ha sido financiada, por el grupo Renew Europe, en el que me integro, y por los grupos en los que participan Diana Riba i Giner (ERC), Clara Ponsatí, (Junts) Carles Puigdemont (Junts), Antoni Comín (Junts), Tatjana Zdanoka, y François Alfonsi (nacionalista corso), ponente del informe del que parte el estudio”.

La UE combatía a Putin y Zdanoka lo defendía en su salón y con sus fondos. Y bajo pleno amor de los indepes de ERC y Junts. Madrid oprime, Moscú libera.

Su lobby prohíbe criticar a Putin. “En relación con el Estado ruso, la Alianza adopta una posición neutral y amigable. La Alianza no interfiere en la lucha política interna rusa, pero está dispuesta a cooperar con las autoridades, organizaciones no gubernamentales e individuos rusos para preservar y promover la lengua y la cultura rusas”. No en vano, esta eurodiputada letona vota en contra de la condena de la UE a la injerencia electoral rusa y de su ayuda a Ucrania.

Justifica la invasión rusa. “En 2013 la población ucraniana ya estaba dividida en dos partes iguales: los que estaban en contra de la adhesión a Europa y los que estaban a favor. La abrumadora mayoría estaba en contra de que Ucrania se uniera a la OTAN. Ignorar este hecho por los líderes de la UE y otros actores internacionales ha llevado a la trágica situación actual”.

Su maridaje con el FSB (antiguo KGB) es tal, emails aparte, que ha colado en sus foros en la UE cargos de Putin o del servicio secreto sin sonrojarse. Para ser espía dejó muchas pistas a los eurodiputados. La UE combatía a Putin y Zdanoka lo defendía en su salón y con sus fondos. Y bajo pleno amor de los indepes. Madrid oprime, Moscú libera.