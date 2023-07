Sánchez que tanto alardeó de que iba a machacar a Feijóo en el cara a cara salió derrotado. Su última bala era humo. Eso sí, el presidente no defraudó a la hora de mostrase tal como es: soberbio, faltón, sin empatía, mal educado. El líder popular estuvo en su papel. Tranquilo, moderado, institucional. Sacó de sus casillas constantemente a su rival que no paraba de interrumpir y hacer gestos. Gana Feijóo por mucho. Pero no hablo sólo del debate.

AM. BEAUMONT