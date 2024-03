'Totus tuus' Sánchez

Llama mucho la atención ver a aquellos que hace unos meses decían que la amnistía era inconstitucional correr ahora a aplaudirla. Como Pedro Sánchez, han cambiado de opinión.

Ellos -los caídos como Saulo del caballo en su ruta hacia Damasco- se han convertido al 'sanchismo' reconciliador. Y, además, profesan la fe del converso, que, como todo el mundo sabe, es la más feligresa, porque debe quitar cualquier atisbo de duda al mandamás de lo buenos militantes que son.

Los nuevos amnistiadores son los amantes de la paz entre españoles. Los que buscan curar heridas y tapar cicatrices. “La guerra de España con Cataluña es cosa del PP”, dicen. Ellos son los que abren los brazos al futuro progresista del país. Los demás, los que no confían, los que creen que las leyes no pueden retorcerse ni tratar a unos diferente de a otros, los que consideran que Sánchez no debe comprar votos para seguir en La Moncloa chantajeado por el independentismo, son retrógrados que ven la vida en blanco y negro.

Una duda existencial: ¿Qué hacemos con el eufórico por su nueva victoria Carles Puigdemont? Porque el fugado de la Justicia, desde su casa en Waterloo, nos dice que la vida sigue igual, que la amnistía solo es un paso y ahora es cuando se abre la fase fundamental del renacido “procés” hacia la autodeterminación de una Cataluña fuera de España. A.M.BEAUMONT