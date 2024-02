Los restaurantes de Alicante suben, se mantienen y bajan en invierno de 2024

Sube El Caldero by David con cocina de producto, de mercado y con tipicidad alicantina y se mantiene Cervecería El Cantó, 40 años abierto y siempre encontramos colas

SUBEN

El Caldero by David

Poco más de tres meses de recorrido de la nueva etapa de un clásico en Alicante como es Caldero. Ahora dirigido por David San Nicolás Navarro, joven cocinero con formación y experiencia. Estuvo en la etapa clásica del restaurante con Maria del Mar y Jacinto, además de con Berasategui, El Chaflán... Incluso acaba de llegar de Fitur 2024 como uno de los cocineros que han representado a Alicante en la cocina de los arroces.

Su filosofía es "cocina de producto, de mercado, con tipicidad alicantina". Calidad y cercanía. Una sala amable y una sumillería de excelente nivel. Nos sorprendieron con varios vinos por copas casi imposibles de encontrar en la mayoría de los establecimientos no especializados.

El espacio físico es el mismo, estilo mesón, sencillo y acogedor, con unas 10/12 mesas lo que hace el trato personal y cercano. No es fácil aparcar, pero la opción cercana del parking público frente al MARQ, facilita la tarea.

La comida: un - Ensalada de tomate y salazones, hueva, mojama... impecable. - Calamar fresco nacional a la plancha. De los mejores que se pueden tomar. - Arroz meloso de atún y gambas rojas. En la línea de calidad. - Tiramisú de limón, sorprendente y bueno. Y la bebida- Vermut rojo La Terreta, primicia de BOCOPA. - Conasbrancas, Godello... Ribeira Sacra. - Parajes César Márquez, mencía. Bierzo.

La carta: Arroces secos, melosos y caldosos. A banda, con bogavante, con sepionets, de pulpo... fideuá... caldero. Rustidera de pescado, gamba roja plancha... Excelente nivel, tanto en comidas como en vinos. David compra directamente en el mercado pescados, mariscos... morralla para los fondos y se nota. Y nada de las socorridas salmorretas que dominan y enmascaran la calidad del fondo (caldo). Personalmente repetiremos.

El Caldero by David

Calle Virgen del Socorro ,68, Alicante

Teléf.: 965 77 18 53

Precio comida/bebidas, 58 €/pax. Menús diarios: dos de 30 y 50 €. Menú infantil, 12 €.

SE MANTIENEN

Cervecería El Cantó

Y vaya que si lo hace: un "El Cantó", más de 40 años abierto y siempre encontramos colas para entrar como en aquellas casas de manutención popular de posguerra, aunque aquí obviamente se paga y por cierto con una justa relación calidad/precio. Creo que con el paso del tiempo se ha convertido en el mejor bar (no se pretende restaurante) de todo el gremio hostelero capitalino. Desde el cliente siempre, entre los cuales nos encontramos, pasando por el boca a boca visitante extranjero o nacional, y llegando a esa gente joven fiel a la cocina tradicional del sur alicantino, que puede ir desde una melosa carne en salsa, unas manitas de cerdo, un cocido vegabajeño, o cualquier otro plato del día completándose con la verbena de montaditos donde alternan buenos salazones gaditanos con excelentes embutidos de distinta procedencia, y un calamar a la plancha con su pertinente salsa verde, e incluso la ventresca de atún más sincera y bien tocada en plancha; rematando con un par de tartas que, aun no siendo lo mejor, tienen su pase.

Por supuesto la cerveza en tres golpes, y la bodega, un tanto escueta, puede valer si no somos exigentes. Miguel, su ya mítico propietario con la mirada atenta sobre una plantilla bien instruida sólo renovada por las jubilaciones o cuando alguno de ellos (no hay ellas, salvo en cocina donde mandan) se marcha para montar un negocio propio, ya ha dejado heredero trabajando como uno más. Cuando le preguntas a Miguel García Navarro cuál es la clave para mantenerse día a día al completo, desde el azul de una ojeada socarrona te contesta arrastrando humanidad: “una buena plantilla tanto en cocina como en sala; ser muy exigente con un producto de nivel; y la fidelidad a una carta que apenas ha variado desde que abrimos”. Tan fiel a la apertura, añado, que todavía debemos esforzarnos en obligada subida para ascender por una escalera de caracol al mingitorio.

Cervecería El Cantó

Alemania, 26, Alicante

Teléfono: 965925650. (no busquen página web)

Cierra domingos

Precio medio 25 a 30 euros

BAJAN

Los restaurantes de la Calle Mayor de Alicante y calles al adyacentes, no todos, es verdad, pero una gran mayoría se ha convertido en expendedurías de arroces resueltos al monto, pizzerías fast food, y carnes a la brasa pampeña. Abarrotados de guiris y mesetarios españoles, unos pidiendo una paella, aunque no sepan muy bien lo que es y menos en su diversificación de arroces en las diferentes elaboraciones de nuestra provincia; otros por puro mimetismo de ese turista que todavía cree en que donde hay gentío es porque se come bien. Nosotros pasamos por allí todos los domingos en busca de libros antiguos que se asienta puntualmente en la Plaza del Ayuntamiento, y alguna vez a la vuelta nos hemos sentado en sus populosas terrazas, cualquier parecido con otros epicentros de poblaciones eminentemente turísticas, resulta desalentador. Gramíneas que se pasan o no llegan; pescados de lejana referencia; pastas desaprobadas por el “dente”; bocatas que ni para un recreo colegial; eso sí, mucha sangría “colocante”, y tartas o helados que no triunfaría en la puerta de un colegio. Coste insistimos, y un día daremos pormenorizada cuenta de ello, que todavía se conserva alguno de honesta manducatoria, pero el oportunismo de un negocio puesto a rebujo de la generalidad paseante, no creemos que dé la mejor imagen gastronómica de la capital de la Costa Blanca.