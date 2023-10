Isabel Gemio confiesa a Bertín Osborne la mano negra que la echó de Onda Cero

La conocida comunicadora extremeña rompe su silencio y se lamenta de las circunstancias de su despido “de despachos” en la cadena radio de Atresmedia.

Bertín Osborne sigue ajeno a las polémicas sentimentales al frente de su programa en Canal Sur, El show de Bertín. Esta semana su invitada era la periodista y comunicadora extremeña, Isabel Gemio, que lleva retirada de los grandes medios desde el año 2017 cuando Onda Cero cancelase su programa de los sábados y domingos, Te doy mi palabra.

Gemio se ocupaba con éxito de las mañanas de los fines de semana en la radio de Atresmedia desde el año 2004 hasta que en 2017 la cadena prescindía de sus servicios. Fue una gran sorpresa en la profesión y nunca se habían aclarado las causas de este desenlace.

Desde entonces, la presentadora del mítico Sorpresa, Sorpresa está desaparecida de los medios: “No sé, una vida que yo no sabía que era así. He trabajado desde los 16 años. Entonces, de pronto, cuando la profesión me paró, porque me paró”.

E incidía en esta idea “hay veces que dicen: 'Porque dejaste....'. No, no, vamos a ser sinceros. Y la televisión tampoco me paró. El público, no, como dijo María Teresa Campos. A mí el público no me ha jubilado, porque yo tenía en la radio casi un millón de oyentes. Por lo tanto, no”.

Isabel Gemio: “ A mi la televisión no me paró, la gente no lo hizo, fue un jefe en un despacho. En la radio tenía un millón de oyentes “ ⁦@elshowdebertin⁩ pic.twitter.com/eTvRD5c67l — TVMASPI (@sebas_maspons) September 29, 2023

“Me retiraron los despachos, que son otro mundo. Pero como dijo el poeta, hay otros mundos, pero están en este. Entonces... ¿qué te voy a contar?”, decía Isabel Gemio que además criticaba la labor que algunos directivos quieren que hagan los presentadores actuales: pierden libertad para seguir a pie juntillas lo que dictan los pinganillos.

Isabel Gemio y los pinganillos

“Vivimos unos tiempos en los que se quieren a personas con pinganillo. Póngase usted aquí, diga esto... Sin libertad para que tú opines como realmente opinas. A mí eso me cuesta, tengo mi criterio”, le contaba a Bertín.

Y terminaba con una ligera autocrítica: “Hay otras compañeras]que se han sabido organizar mejor. Han hecho producción, han hecho equipo y yo ya trabajaba mucho de presentadora, como para complicarme más la vida. Yo sólo quería trabajar y me ha faltado ambición. Y en esta profesión, si no te organizas y un día dependes de un despacho, lo más probable es que te quedes sin trabajo. Cosa que me ha pasado a los 56 años. ¿Estoy tan vieja como para no trabajar?”, expresaba la presentadora.

“Estás fantástica”, le respondía Bertín Osborne.