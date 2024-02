Jordi González dice esto sobre la labor de Chenoa presentando "OT 2023"

El presentador de Televisión Española se ha salido de guion y ha dado su opinión sobre la actuación de Chenoa como presentadora en "Operación Triunfo 2023".

Amazon Prime Video hizo una gran apuesta depositando toda su confianza en Chenoa para que la cantante fuera la encargada de presentar las galas de la nueva edición de "Operación Triunfo 2023" que se emitió en la plataforma de streaming. La labor de Chenoa ha estado bajo la lupa de la audiencia desde que diera comienzo la edición en el mes de noviembre, y ahora que ha terminado toca hacer balance de todo.

Porque el pasado lunes Chenoa despedía esta edición de "Operación Triunfo" exclamando un "¡larga vida a 'OT'!". Unas palabras con las que proclamaba ganadora a Naiara y daba por finalizada esta edición del concurso que se ha emitido por primera vez en una plataforma de streaming y que, según aseguraban desde Prime Video, ha sido seguida por "más de 3,5 millones de espectadores únicos a lo largo de 14 semanas".

Y la GANADORA de OT 2023 es NAIARA 🏆 #OTGalaFinal 💙✨ ¡Enhorabuena, maña! 🤟🏻 ACELERAAAAAAAAAAA 💨 pic.twitter.com/QabazwkUBx — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 19, 2024

Y aunque el concurso no ha estado centrado en ella, la labor de Chenoa semana tras semana no ha pasado desapercibida para nadie. Porque la cantante ha sido uno de los grandes aciertos de Prime Video, tal y como han expresado varias personas, siendo una de ellas Jordi González.

La opinión de Jordi González sobre Chenoa

Porque el presentador de "D Corazón" ha dedicado un espacio del programa de TVE a hablar sobre la cantante y el "renacer" que ha tenido tras unos meses muy complicados tras la separación con su marido, Miguel Sánchez Encinas. El programa de TVE le ha dedicado una pieza donde han hablado sobre el comienzo del 2024 de Chenoa: "Presentadora y cantante. El año de Chenoa acaba de empezar".

Hoy en el programa 'D Corazón' han hablado de @Chenoa , las palabras de Jordi González❤️ pic.twitter.com/vOBpz4B9vr — Ana🦋 (@anara3311) February 24, 2024

Pero además de la pieza, Jordi González ha querido dedicarle unas palabras a la cantante: "Mira Chenoa, te digo una cosa. Tanto si me ves, como si no me ves. Si no me ves, que te lo expliquen. Has estado sensacional en tu trabajo en televisión, lo que hiciste el otro día en la gala final de esta magnífica edición de 'Operación Triunfo0 ha sido de chapeau. Muy bien. ¡Caramba! Ya está, ya me he deshecho en elogios".