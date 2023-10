Sorprendente mensaje de Iker Jimenez a Carlos Herrera por un cruce de palabras

El misterio de si ha vida en otros planetas es una cuestión que investigan varios gobiernos mundiales y eso ha provocado que dos de nuestros grandes comunicadores se dediquen unas palabras.

Lo cuenta la web de la Cadena COPE, durante estos días, el Departamento de Defensa estadounidense presentó su informe final al Congreso sobre los OVNIS avistados en espacio aéreo estadounidense. Puede que parezca de película, pero es absolutamente real, y se llegó a la conclusión de que había 274 objetos en espacio aéreo que no habían podido ser identificados.

Un asunto que comienza a obsesionar al Pentágono que quiere ver este asunto resuelto cuanto antes. ¿Por qué esas prisas? Pues es lo que le preguntamos a Javier Sierra, escritor y experto en "lo misterioso" que, como cada martes, está en Herrera en COPE.

Él explica que en el Pentágono están con la mosca detrás de la oreja porque, entre otras cosas, "es un asunto de defensa nacional" que debe ser resuelto cuanto antes. "El mundo está en un nuevo escenario bélico, hay drones, nueva tecnología y todo eso son objetos no identificados que pueden violar el espacio aéreo" aseguraba Javier Sierra.

Y es que considera que, con este informe de la Defensa estadounidense, el asunto de los OVNIS cada vez se ha vuelto más serio. "En 2022 eran unos 247 avistamientos; en 2023 son 274 y dicen que hay una serie de casos muy inquietantes, como viajes de alta velocidad, no son objetos en cota espacial, no han creado ningún efecto adverso, no es una amenaza directa, pero les preocupa que los casos estén en la inmediación de bases militares", explicaba.

Javier Sierra precisaba que los ufólogos también hablan de OVNIS, es decir, "objetos submarinos no identificados" que, básicamente, existen igual que los voladores, y que "son capaces de desarrollar sus capaces de maniobra en todos esos dominios".

Iker Jiménez, mensaje a Carlos Herrera

También ha querido referirse al último programa de Cuarto Milenio, en donde hablaron con el Coronel del Ejército del Aire José Enrique Hernández Medel, quien era el responsable de la seguridad aérea de nuestro espacio. "Es el que se encarga de vigilar que no haya intrusos en nuestro espacio aéreo, y dijo que hay cada día 20.000 objetos sobrevolando nuestro espacio, de esos hay de vez en cuando OVNIS y explicó el operativo en España" comenzaba diciendo.

"Detectas el objeto, te pones en contacto con la base y pides más información. y si en 8 minutos no has obtenido toda la información, envías un caza a identificarlo y abatirlo si es necesario. En el 2022 hubo 13 maniobras, de esos 5 recibieron la consideración de OVNIS. De vez en cuando también tenemos ese tipo de visitas" sentenciaba.

Usted sí sabe. Y por eso le da la dimensión exacta a lo de ayer.

Abrazo y otro para don @HerreraenCOPE — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 23, 2023

Por esa mención, Iker Jiménez ha querido mandar un cariñoso mensaje a Carlos Herrera a través de Javier Sierra. "Usted sí sabe. Y por eso le da la dimensión exacta a lo de ayer. Abrazo y otro para don Carlos Herrera" decía en sus redes sociales, el presentador de Cuarto Milenio y otros formatos en Mediaset España.

Con esa premisa, contaba la historia de un oficial estadounidense que, en 1996, estando encargado de los misiles nucleares y estando en un silo con unas 16 cabezas de esos misiles, "vio como un ovni se colocó encima de los tubos de lanzamiento y desactivó los 16 misiles" contaba.

"Esta oficina, con 40 personas a su cargo, no le está haciendo caso a estos antiguos oficiales de todas estas historias que ocurrieron en los 90 y en los 2000" decía Sierra.