"Operación Triunfo" anuncia las 50 canciones que se podrán cantar en el casting

Noemí Galera, directora de castings del programa, ha dado más detalles sobre los castings del concurso y ha anunciado las 50 canciones que podrán cantar los aspirantes en su prueba.

La preparación de "Operación Triunfo" marcha viento en popa. Tras anunciar que será Chenoa quien presente esta nueva etapa del concurso en Amazon Prime Video, los castings que encontrarán a los nuevos 'triunfitos' del programa están preparando sus últimos detalles tal y como ha confirmado Noemí Galera.

La productora y directora de castings del programa ha explicado cuáles serán las canciones que se podrán cantar en los castings, un nuevo detalle que se une a los que ya sabemos, las fechas en las que se producirán, del 3 de julio al 19 de septiembre, y los lugares, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Madrid.

Como vemos que hay algunas dudas sobre la lista de canciones, Noemí Galera acude al rescate



Si tenéis más preguntas, dejádnoslas aquí debajo y os daremos respuestas

Estas 50 canciones que los aspirantes tendrán que interpretar para ganarse un hueco dentro de la academia de "Operación Triunfo" abarcan tanto el español como el inglés, además de diferentes estilos y épocas. Aunque tal y como explicaba Noemí Galera en las redes sociales: "Si os pedimos más canciones o que cantéis alguna otra cosa, podéis escoger la que vosotros queráis, pero la primera siempre debe ser una de esta lista".

Estas son las 50 canciones del casting

Esta es la lista con las 50 canciones entre las que tenéis que elegir vuestros temas para cantar en el casting de Operación Triunfo 2023



Entrad en esta playlist de Amazon Music y podréis empezar a prepararos para darlo todo en los castings

Para poder presentarse a los castings, los únicos requisitos necesarios son ser mayor de edad, tener el DNI en regla y tener permiso de residencia. Pero además, los aspirantes deberán interpretar una de las 50 canciones que han elegido desde Gestmusic, 50 temas que se encuentran en una playlist disponible en la plataforma de Amazon Music y que serán los siguientes:

- "La bachata" - Manuel Turizo

- "Baby One More Time" - Britney Spears

- "Ay Mamá" - Rigoberta Bandini

- "Fiebre" - Bad Gyal

- "Música ligera" - Ana Mena

- "Unstoppable" - Sia

- "Bad Habits" - Ed Sheeran

- "Without You" - Mariah Carey

- "Flowers" - Miley Cyrus

- "Puedes contar conmigo" - La Oreja de Van Gogh

- "The Best" - Tina Turner

- "Nochentera" - Vicco

- "Me cuesta tanto olvidarte" - Mecano

- "El fin del mundo" - La La Love You feat Axolotes Mexicanos

- "Mirándote" - Rvfv

- "Libertad" - Nil Moliner

- "Yo no te pido la luna" - Fiordaliso

- "Suavemente" - Elvis Crespo

- "Someone You Loved" - Lewis Capaldi

- "Piensa en mí" - Luz Casal

- "My Baby Just Cares For Me" - Nina Simone

- "Over The Rainbow" - Judy Garland

- "Me quedo contigo" - Los Chunguitos

- "Alegría de vivir" - Ray Heredia

- "I Say a Little Prayer" - Aretha Franklin

- "I'm Gonna Be (500 Miles)" - The Proclaimers

- "Unchained Melody" - The Righteous Brothers

- "Mami" - Ptazeta y Juacko

- "Turnedo" - Iván Ferreiro

- "Cuando te beso" - Niña Pastori

- "For Once In My Life" - Stevie Wonder

- "Stay" - Rihanna feat Mikky Ekko

- "Échame a mí la culpa" - Albert Hammond

- "Camaleón" - Belén Aguilera

- "Perdóname" - Pablo Alborán

- "Eso que tú me das" - Jarabe de Palo

- "Save Tonight" - Eagle-Eye Cherry

- "Juramento eterno de sal" - Álvaro de Luna

- "Si tú no vuelves" - Miguel Bosé

- "Bajo la luz de la luna" - Los Rebeldes

- "Por el bulevar de los sueños rotos" - Joaquín Sabina

- "Beyond The Sea" - Robbie Williams

- "Believe" - Cher

- "Amapolas" - Leo Rizzi

- "Raffaella" - Varry Brava

- "Este tren" - Rozalén

- "El universo sobre mí" - Amaral

- "Entre sobras y sobras me faltas" - Antonio Orozco

- "Para no verte más" - La Mosca Tse Tse

- "Me gusta la vida" - Funambulista