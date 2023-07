Conchita rompe un silencio de 14 años y fulmina a sus compañeros del Deluxe

La famosa poligrafista del programa de La Fábrica de la Tele ha querido “decir la verdad” y cuenta sorprendentes vivencias de su paso por Telecinco. No dice nada bueno de los colaboradores.

Como saben los lectores de ESdiario, el Deluxe se despedía para siempre de Mediaset España hace ya dos semanas. Uno de los principales rostros del programa ha sido el de Conchita Pérez, la poligrafista del programa, siempre discreta y al margen de polémicas (más allá de la verdad o mentira que determine su máquina), pero ahora ha roto su silencio después de sus 14 años de trabajo en el programa de Jorge Javier Vázquez que producía La Fábrica de la Tele.

Conchita, todo un icono del Deluxe con su famosa frase sobre si los invitados decían o no la verdad, ha hecho un balance positivo sobre su experiencia profesional en Telecinco y se muestra "contenta y muy agradecida" por su trabajo televisivo.

Pero parece estar contenta sólo por lo estrictamente profesional, aunque aclara que no se gana la vida con ello: "Ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado".

La popular Conchita recibe clientes de varias ciudades cobrando 375 euros por sesión y, en una entrevista que ahora ha concedido al diario El País, confiesa la verdad de su paso por Mediaset España, algo que no ha sido agradable desde el punto de vista personal, no dice nada bueno de los Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño o Lydia Lozano porque reconoce que, pese a pasar casi 15 años compartiendo todos los fines de semana con ellos, en ningún momento logró hacer piña con sus compañeros de programa.

Conchita, contra todos

Ha tenido muchas decepciones en su etapa en el Deluxe y se suma a los críticos al espacio estrella de Jorge Javier, no se muerde la lengua y confiesa tajante: “Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores",

Donde sí se muestra bastante clara Conchita es en la calidad de las mediciones de la máquina y el hecho de que no pocos invitados se la tomaron en serio. "Se suelen delatar solos. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es".

Conchita empezó en el año 2010 en el Deluxe y tras casi quince años ha visto de todo. Pero, tal y como se recoge en la entrevista, es una mujer que sabe mucho de la vida y prueba de ello es que antes de hacerse camino profesional cargada con su polígrafo regentó nada menos que un hotel de carretera donde, literalmente, "vio de todo".