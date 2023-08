El dramático y triste giro que ha golpeado las vacaciones de 'Las Campos'

Ni Carmen Borrego ha ido a Miani ni la matriarca, María Teresa, regresará a su Málaga. Terelu, a su vuelta de América, ha comprobado cómo la vida ha cambiado para el clan televisivo.

Terelu Campos ya ha vuelto a España. Procedente de Miami y Mexico donde ha grabado el nuevo Sálvame emitido en la cadena de pago Netflix. Terelu aterrizaba el domingo y una de las primeras cosas que ejecutó fue visitar a su madre, Teresa Campos. La comunicadora malagueña atraviesa una situación complicada. Difícil. La enfermedad del olvido se hospedó en su persona y ha decidido no abandonarla. El cariño es lo que mejor y más recibe. De lo cercano. Y de lo posible.

Durante el tiempo que Terelu Campos ha estado trabajando lejos de nuestras fronteras, se han publicado diferentes versiones de permanencia del resto de la familia. Unas aseguraban que Carmen Borrego se había ido a Miami a ver a su hermana y hacer un acting (aparición) televisiva. Lejos de la realidad. No ha sido así. Carmen Borrego se fue a Málaga a pasar unos días de vacaciones con su marido. Coincidió con la ausencia de Terelu en Miami y con las vacaciones de Gustavo Guillermo, su tercer hijo y mano derecha.

Teresa Campos tiene personal en casa que vela y cuida a la protagonista como si fuera una propia madre. Gente de confianza que está pendiente de la matriarca de las Campos. Cierto es que Carmen Borrego no ha estado en Miami pero más cierto es, que Terelu Campos no pensaba que su hermana se iba a Málaga durante el tiempo que estuviera trabajando. Las a agendas vacacionales son las realidades de algunas personas. Le pese a quien le pese. El Cautivo de Málaga es el primero en las agendas.

Teresa Campos no volverá a Málaga

Una realidad tan acertada como que Teresa Campos ya no volverá a su Málaga de adopción por vacaciones. Ya sucedió en Semana Santa. Este verano Teresa Campos no pasará unos días en su gran hogar malagueño. Su ilusión y que con tanto esfuerzó la adquirió. Teresa Campos ha trabajado y ganado muchísimo. Ha sido la más generosa. Y algunos se aprovecharón de ella en sus diferentes adquisiciones y reformas. Teresa fue rica y hizo a ricos. Algunos, ahora, no recuerdan el pasado.

Los dos últimos veranos Teresa Campos fue a Málaga y se volvió prontamente. No quería estar allí. Hace dos años como publicada ESdiario la veterana comunicadora decidió regresar a Madrid antes de tiempo. Se encontraba sola. Llamó a su hombre de confianza y con prontitud tuvo que trasladarla a Madrid.

El año pasado, ya no quiso ir en coche Teresa Campos. El medio de transporte fue el AVE. A su lado Terelu Campos. También adelantó su regreso. Este año no sucederá porque la reina de las mañanas durante 15 años ha decidido descamar en su hogar con su gran compañía, la perra Lula. Su confidente, su amiga y su ilusión.