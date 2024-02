El sanchista show en los Goya salpica al Gobierno: denuncian periodistas de TVE

Lo que están haciendo con la televisión pública los dirigentes elegidos por Pedro Sánchez es bochornoso. Tanto que los propios trabajadores han estallado por el triste espectáculo.

Les hemos informado este lunes 12 puntualmente en ESdiario la retransmisión de la 38 Gala de los Premios Goya por La 1 y por el resto de plataformas de RTVE tuvo momentos más que lamentables.

La previa estuvo marcada por el penoso espectáculo de Inés Hernand en la alfombra roja con RTVE.

Supuestamente su naturalidad tendría que hacer gracia pero lejos de eso la elegida para entrevistar a los nominados e invitados que iban haciendo acto de presencia en el Auditorio Feria de Valladolid estuvo bastante desacertada, con la malaeducación haciendo acto de presencia en varias ocasiones y, como no podía ser de otra forman en Hernand, politizando siempre que podía la llamada “fiesta del cine español”.

En cuanto a la primera parte, la de la mala educación, ya sabemos que no es uno de los puntos fuertes de la presentadora que se escuda en esa supuesta naturalidad para justificar sus comportamientos. Desde no saberse los nombres de quiénes pasaban por allí hasta quejarse por realizar su trabajo e incluso eructos fueron varias de las actitudes no del todo adecuadas de la también abogada. Ejemplo de ello fueron varios vídeos en las pruebas o en las pausas donde se puede ver a una Inés Hernand totalmente desubicada.

El escándalo no ha sido ajeno para los propios trabajadores de Televisión Española que así lo han denunciado. El el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha estallado por lo vivido en la alfombra roja y ha dejado claro que "no todo vale".

Rechazo total

Y hace “constar su rechazo con el tono y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los Premios Goya en RTVE Play por parte de una colaboradora externa”, continúan,

"Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alterativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben", lamentan.

Y hablan del peloteo a Pedro Sánchez: "Al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión (eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto...), nos parece que el tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos".

Concluyen: “"Este Consejo pedirá explicaciones a los responsables de RTVE Play y dará cuenta de las mismas más adelante".