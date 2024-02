Lamentable show de Inés Hernand en los Goya: de los eructos al peloteo a Sánchez

La presentadora fue la encargada de cubrir la alfombra roja para RTVE y dio una 'master class' de mala educación y falta de profesionalidad que no ha pasado desapercibida en las redes.

Este sábado se celebró la tradicional y esperada por muchos gala de los Goya. Un evento que suele dejar gran cantidad de anécdotas y momentos que, especialmente en este tiempo de internet y redes sociales, no pasan desapercibidos para el espectador. Más allá del triunfo incontestable de 'La Sociedad de la Nieve' de Juan Antonio Bayona sobre el escenario con 12 “cabezones”, la previa estuvo marcada por el lamentable espectáculo de Inés Hernand en la alfombra roja con RTVE.

Supuestamente su naturalidad tendría que hacer gracia pero lejos de eso la elegida para entrevistar a los nominados e invitados que iban haciendo acto de presencia en el Auditorio Feria de Valladolid estuvo bastante desacertada, con la mala educación haciendo acto de presencia en varias ocasiones y, como no podía ser de otra forman en Hernand, politizando siempre que podía la llamada “fiesta del cine español”.

En cuanto a la primera parte, la de la mala educación, ya sabemos que no es uno de los puntos fuertes de la presentadora que se escuda en esa supuesta naturalidad para justificar sus comportamientos. Desde no saberse los nombres de quiénes pasaban por allí hasta quejarse por realizar su trabajo e incluso eructos fueron varias de las actitudes no del todo adecuadas de la también abogada. Ejemplo de ello son estos vídeos en las pruebas o en las pausas donde se puede ver a una Inés Hernand totalmente desubicada.

Eructos, improperios, loas a Sánchez… Así fue la criticada cobertura de la reportera Inés Hernand en los premios Goya con RTVE Playz. pic.twitter.com/WEpbDOgM1Y — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) February 12, 2024

Si hablamos de la segunda parte, la de la politización, la encargada de cubrir la alfombra roja para la cadena pública preguntaba a todos los que se paraban en el micrófono negro y naranja de RTVE por la presencia de Vox en la gala. A lo mejor Hernand esperaba rechazo por parte de muchos de los invitados, abiertamente contrarios a la ideología de los de Abascal, pero recibió en casi todos los casos respuestas de conciliación porque seguramente entendían que no era el momento.

Desde José Coronado -que dijo que cualquier persona era bienvenida tuviera la ideología que tuviera- hasta los Javis no rehuyeron la pregunta pero no entraron al trapo de la presentadora. Fue entonces cuando llegó el momento estelar para Inés Hernand, que parecía estar imaginando en su cabeza sus segundos de gloria con Pedro Sánchez. Le faltó tiempo a la presentadora para abalanzarse sobre el presidente del Gobierno como si de una fan se tratara para pelotear lo máximo posible al jefe.

Exigimos a la dirección de @rtve la inmediata rescisión del contrato de esta entusiasta sanchista llamada Inés Hernand ⁦@InesRisotas⁩ , que además de humorista es reportera a sueldo con dinero público en la tele de todos, perdón, de la izquierda y sus socios 👇 pic.twitter.com/QWPKhcWNMH — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 10, 2024

El mayor corte a Inés Hernand no lo vio venir

Fueron varios los invitados que cortaron de una manera u otra a la presentadora, pero el más viral ha sido el del cantante Salvador Sobral. Al cantante portugués y ganador de Eurovisión en 2017 no le hizo mucha gracia que le preguntaran -seguramente no fue la primera vez durante la noche- por el tema de Zorra de Nebulossa. El corte no lo vio venir una Inés Hernand que salió del paso como pudo.