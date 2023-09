Fortes se pica en Twitter tras la lección de una magistrada sobre la amnistía

La vuelta del periodista gallego al frente de "La noche en 24 horas" ha empezado con sendas entrevistas, al exjuez Baltasar Garzón y a la magistrada María Jesús del Barco.

Después de su ausencia por vacaciones Xabier Fortes ha regresado a Televisión Española para ponerse al frente de La noche en 24 horas, el programa de análisis político que se emite cada noche en el canal 24 horas de TVE. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, tratando, entre otros muchos temas, el de la hipotética amnistía que pondría en marcha Pedro Sánchez para ser reelegido en La Moncloa con el voto favorable del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.

En la noche del lunes fue Baltasar Garzón el que dio su opinión sobre el particular. La participación del exjuez condenado por prevaricación no pasó desapercibida para nadie y tampoco su participar parecer sobre la amnistía. "En la Constitución no se prohíbe la amnistía, lo único que se prohíbe son los indultos generales", aseguró Garzón, cuya participación en el programa fue ampliamente criticada.

Ya está bien de que de Derecho Penal solo se pronuncien juristas de reconocido prestigio. La opinión de los delincuentes también importa. Bravo Fortes por entrevistar a Garzón.pic.twitter.com/dyO0T0myIY — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) September 12, 2023

Sin embargo, anoche la invitada para hablar sobre la amnistía ofreció una opinión absolutamente contraria, que sirvió para dejar a Xabier Fortes completamente desubicado. La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, y juez decana de Madrid, dejó las cosas muy claras en Televisión Española.

"Si la Constitución prohíbe algo (los indultos generales) que tiene unas consecuencias menos graves para el Estado de Derecho, ¿cómo no va a prohibir algo que tiene unas consecuencias mucho más graves", aseguró la magistrada que recordó que "la amnistía supone negar la existencia del delito y decir que la labor hecha por los tribunales hasta ahora se ha hecho de manera arbitraria. Dictar una ley de amnistía supone la aniquilación de la división de poderes y solo tiene sentido cuando se pasa de una dictadura a un estado democrático".

💥💥 Tremendo repaso de la Magistrada María Jesús del Barco a Fortes. Maravilloso pic.twitter.com/yEJ0j7Hoyp — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) September 12, 2023

La exhibición de la magistrada María Jesús del Barco ante Xabier Fortes ha levantado muchas alabanzas en las redes sociales e incluso ha provocado la reacción del propio periodista pontevedrés que ha escrito un hilo en X, la antigua Twitter, asegurando, entre otras cosas, que "las entrevistas no son combates de boxeo ni torneos de zascas. Me basta con que expongan sus razonamientos y yo pueda preguntar y repreguntar".